انتقد زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد الحكومة خلال اجتماع كتلة حزبه، معتبراً أن الجولة العسكرية الحالية لا تحقق أي أهداف استراتيجية لإسرائيل.

وقال لابيد إن التطورات الأخيرة، بما في ذلك إعلان إيران وقف إطلاق النار، تؤكد - بحسب تعبيره - أن العمليات الجارية لم تؤدِّ إلى تحقيق أهداف مثل إضعاف النظام الإيراني أو تعطيل برنامج الصواريخ، كما أنها لم تكن منسقة بشكل كافٍ مع الولايات المتحدة أو حلفاء إسرائيل في الخليج.

وأضاف أن المواطنين في إسرائيل “ليسوا أدوات” في أي صراع سياسي أو عسكري، مشدداً على ضرورة توضيح أهداف العمليات العسكرية للرأي العام.