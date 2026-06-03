صعّدت الكويت إجراءاتها الدبلوماسية تجاه إيران، بعدما استدعت وزارة الخارجية القائم بالأعمال الإيراني بالإنابة في البلاد وسلمته مذكرة احتجاج رسمية على خلفية الهجمات الصاروخية والطائرات المسيّرة التي استهدفت أراضيها ومنشآتها الحيوية.

وقالت وزارة الخارجية الكويتية إن نائب وزير الخارجية حمد سليمان المشعان أبلغ الدبلوماسي الإيراني رفض بلاده القاطع للهجمات التي طالت منشآت مدنية وحيوية، وفي مقدمتها مطار الكويت الدولي، معتبرة أنها تمثل انتهاكاً لسيادة الدولة ومخالفة صريحة للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وأعلنت الكويت في الوقت ذاته خفض عدد أفراد البعثة الدبلوماسية الإيرانية، واعتبار اثنين من أعضائها شخصين غير مرغوب فيهما، مع مطالبتهما بمغادرة البلاد خلال 24 ساعة.

وجاءت هذه الخطوة بعد ساعات من إعلان القوات المسلحة الكويتية اعتراض 13 صاروخاً باليستياً و17 طائرة مسيّرة قالت إنها أُطلقت من إيران باتجاه البلاد، مشيرة إلى أن الهجمات أسفرت عن مقتل مقيم هندي وإصابة عدد من الأشخاص، إضافة إلى أضرار مادية في منشآت حيوية ومقار دبلوماسية.

وأكدت الكويت تمسكها بحقها في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية أمنها وسيادتها والدفاع عن مواطنيها والمقيمين على أراضيها، مشددة على أن الاتهامات الإيرانية الموجهة إليها لا تستند إلى أي أدلة ولا يمكن أن تبرر استهداف أراضيها.

وفي موازاة ذلك، أعلنت وزارة الداخلية الكويتية التعامل مع عشرات البلاغات الناتجة عن سقوط شظايا ومخلفات عمليات الاعتراض الجوي، فيما أكدت الجهات الأمنية استمرار حالة الاستنفار والتنسيق مع مختلف المؤسسات المعنية لمواجهة أي تطورات ميدانية.