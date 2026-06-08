نتنياهو يهدد إيران: أي إطلاق نار جديد سيقابل برد قوي وحاسم

أدلى رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو هذا المساء (الإثنين) ببيان أول لوسائل الإعلام منذ بدء التصعيد مع إيران. وقال: "في الساعات الأربع والعشرين الماضية، حاولت إيران وحزب الله فرض معادلة جديدة علينا. وهذه المعادلة غير مقبولة ولا أستطيع أن أتحملها. كانوا يعتقدون أنهم سيطلقون النار من الأراضي اللبنانية وإيران على إسرائيل - وأننا لن نتحرك. هذا لم يحدث، ولن يحدث أيضاً. ليس في فترتي."

قال نتنياهو "حالياً النار محاصرة، لأنه بعد أن ضربنا نظام الإرهاب في طهران، توقف عن مهاجمتنا. إذا ارتكب النظام في إيران خطأ وعاد لمهاجمتنا - سنرد بقوة. لإسرائيل الحق الكامل في الدفاع عن النفس ونحن نمارس هذا الحق حسب الحاجة".

في مستهل كلمته قال نتنياهو: "قبل عام شنّنا هجومًا وقائيًا تاريخيًا ضد نية إيران تدميرنا بقنابل نووية. هذا التهديد الفوري أحبطناه - كما قضينا على الطاغية خامنئي. لو لم نتحرك في الوقت المناسب وبقوة - لما كنا هنا اليوم. وأؤكد مرة أخرى: إيران لن تمتلك سلاحًا نوويًا."

تطرق رئيس الوزراء للجبهة مع حزب الله: "بنفس العزيمة عملنا أيضًا ضد حزب الله. كان حزب الله يخطط لغزو الجليل بآلاف المسلحين، وفي نفس الوقت كان يخطط لتدمير مدن إسرائيل بـ150 ألف صاروخ وقذيفة. لقد أحبطنا هذا التهديد أيضًا - وقضينا على نصر الله. وأريد أن أقول لكم - مقاتلونا الأبطال يمزقون حزب الله. نحن نواصل تدمير جميع البنى التحتية المسلحة لهم في منطقة الحزام الأمني، بما في ذلك في منشآت تحت أرضية ضخمة في جبال البوفور. إنها كبيرة جدًا لدرجة أنني لم أرَ مثلها من قبل. إيران وحزب الله أضعف من أي وقت مضى، ونحن أقوى من أي وقت مضى - لكن معركتنا معهم لم تنته بعد".

"كما فعلت على مدى عشرات السنين، أصر بقوة على حقنا في العمل ضد أعدائنا. هكذا فعلنا أيضًا الآن. بعد أن أطلق حزب الله النار نحو أراضي إسرائيل، أمرت الجيش الإسرائيلي بقصف أهداف مسلحة في بيروت، وتصفيه عناصر من حزب الله هناك. لقد فعلنا ذلك. بعد أن هاجمت إيران إسرائيل، وجهت الجيش الإسرائيلي بقصف أهداف عسكرية واقتصادية في جميع أنحاء إيران. فعلنا ذلك أيضًا."

"أقول هذا لكم، كما أقوله بتقدير واحترام في محادثاتي الطيبة مع صديقي الرئيس ترامب. بوحدة، بإصرار وبحكمة – سندافع عن دولة إسرائيل. معاً، بعون الله، سنعيد الأمن إلى الشمال."