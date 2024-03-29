إسرائيل تستهدف مطار حلب وقيادي مقرب من نصر الله في ضربات جوية(.)

في ضربة جوية استهدفت مطار مدينة حلب السورية، أفادت تقارير بمقتل عدد من المدنيين و36 جندياً سورياً، وفقاً لما ذكره الجيش السوري. من بين القتلى، يُزعم أن قيادياً بارزاً في حزب الله، مقرب من نصر الله، كان من ضمن الضحايا. هذه العملية تأتي عقب سلسلة هجمات نفذتها إسرائيل قبل أيام على الحدود السورية العراقية، استهدفت عدة أهداف وأسفرت عن مقتل أعضاء من الميليشيات الموالية لإيران.

(.)

وفقاً لتقارير، وقع الهجوم في وقت سابق من هذا اليوم، مما أدى أيضاً إلى استهداف علي عبد الحسن نعيم، وصف بأنه قيادي في حزب الله مسؤول عن وحدة الصواريخ والقذائف، في منطقة البازورية في لبنان. نعيم، المعروف بخبرته الواسعة في مجال الصواريخ، كان يعمل على تخطيط وتشغيل العمليات باتجاه إسرائيل.

التقارير الإعلامية أشارت إلى أن الهجمات أدت إلى تصعيد التوتر في المنطقة، خاصة بين سوريا وإسرائيل، وكذلك مع حزب الله الذي يُعتبر لاعباً مهماً في الصراع الإقليمي. العمليات الأخيرة تكشف عن نية إسرائيل في متابعة ومراقبة الأنشطة والتحركات في سوريا ولبنان، وسط مزاعم عن وجود عملاء ينشطون داخل الأراضي السورية.