إيران تهدد: "ستكون تداعيات خطيرة للمغامرة الإسرائيلية"

حذر وزير الخارجية الإيراني ناصر كنعاني، اليوم (الاثنين)، من "العواقب الخطيرة للضربات الجوية واسعة النطاق التي تشنها إسرائيل على مناطق سكنية في جنوب لبنان". كما أدان "مقتل المئات من الناس العزل".

وأضاف كنعاني عبر قناة الوزارة على التلغرام: "ندين بشدة صمت ودعم الولايات المتحدة وبعض الدول الغربية للنظام الصهيوني ونحذر من استمرار جرائم النظام ضد الفلسطينيين. وسنوسع الحرب لتشمل المنطقة بأكملها".

Iranian Foreign Ministry via AP, File

في الوقت نفسه، ذكرت صحيفة "العربي الجديد" ومقرها لندن، أن "الفصائل العراقية تجتمع لتنسيق الرد على العدوان الإسرائيلي على لبنان". وبحسب التقرير فإن الفصائل ستناقش الرد المحتمل والدخول في مسار الضغط على إسرائيل. كما أفادت التقارير أن الفصائل العراقية أعلنت تضامنها مع حزب الله واستعدادها للانضمام إلى الصراع ضد إسرائيل.

كما أفادت الصحيفة اللندنية أن الأمين العام لـ "كتائب سيد الشهداء" أبو علاء الولائي بعث برسالة إلى الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، أبدى بموجبها استعداده لـ إرسال قوات عراقيين إلى لبنان. وإلى جانب أبو علاء، نقل قائد حركة النجباء العراقية أكرم الكعبي أيضا رسالة إلى نصر الله جاء فيها أن “المقاومة الإسلامية في العراق تواصل نشاطها كجبهة دعم لفلسطين والمقاومة في غزة".

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