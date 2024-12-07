الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل الرقيب أبراهام بن بنحاس في قطاع غزة

سمح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بيان، مساء اليوم السبت، بنشر مفتل الرقيب أبراهام بن بنحاس في معركة في قطاع غزة وتم اخطار عائلته وترقيته من رتبة ملازم إلى رتبة نقيب بعد وفاته"وتابع"ترك وراءه والديه وتسعة إخوة وأخوات. وأخت أخرى، تدعى إفرات، توفيت في حادث سيارة قبل حوالي أربع سنوات"

"وتابع" كان أفراهام بن بنحاس، 24 عاماً، قائد فصيلة في الكتيبة 46 تشكيل "آثار حديدية" (401)،قتل في معركة جنوب قطاع غزة"واضاف"يشاطر الجيش الإسرائيلي العائلة حزنها وسيواصل مرافقتها".

وألقى رئيس المجلس الإقليمي بنيامين يسرائيل غانتس كلمة تأبين قائلا"نحني رؤوسنا لسقوط أبراهام البطل، الضابط المحترم الذي قاد جنوده في الحرب ضد عدو غزة بهدف تدميرها بالكامل وإعادتها". المختطف منذ 4 سنوات جئنا إلى منزل العائلة لنعلن وفاة الأخت إفرات في حادث سيارة، وهذا كسر على كسر وندعو الله أن تجد العائلة القوة وأن يرسل لهم الله عزاءً عظيماً. بنيامين يرسل تعزيزات إلى مجتمع حرشا".