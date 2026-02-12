مصدر امني إسرائيلي: متفائل بشأن الأوضاع في الضفة الغربية خلال شهر رمضان

صرح مصدر امني إسرائيلي للمراسل العسكري لقناة i24NEWS ان المنظومة الأمنية تنظر بتفاؤل حذر الى الأجواء المتوقعة خلال شهر رمضان المبارك. وقال المصدر ان النشاط الأمني المكثف الذي قام به الجيش الإسرائيلي وشركاءه في الجهات الأمنية الأخرى تجعله يعتقد ان الأمور تسير باتجاه إيجابي مع قرب حلول شهر رمضان. "نحن نأخذ كل وسائل الحيطة والاستعدادات عشية شهر رمضان ليس فقط في جبهات الضفة الغربية ولكن على كل الجبهات، لكن في هذه المرحلة لم نلمس أي تهديد محدد يمكن ان يعكر صفو الأجواء والاستعدادات في رمضان. نحن على جهوزية وعززنا القوات والهدف هو احباط سريع لكل تهديد".

وقال المصدر ان العمليات التي يقودها الجيش والأجهزة الأمنية منذ مطلع العام 2025 جعلت الأمور افضل من الناحية الأمنية. بحسب المصدر "اذا كان في الماضي الامر يستوجب ادخال قوات كبيرة الى مخيمات الضفة الغربية فاليوم تكفي سرية واحدة لدخول مخيم لاجئين. حرية العمل التي نتمتع بها اليوم في الضفة الغربية هي غير مسبوقة".

وأضاف المصدر انه اذا في بداية العمل استخدم الجيش الإسرائيلي سلاح الجو لاستهداف ما اسماها "بنى تحتية إرهابية" فاليوم قّلت الحاجة لذلك لأن القوات بإمكانها ان تدخل متى شاءت وبالسرعة المطلوبة لإحباط عمليات ولاحباط أي استعدادات لتنفيذ عمليات".

وعن الاستعدادات لشهر رمضان قال المصدر "نسعى لتأمين حرية العبادة وسنسمح للناس بالتحرك وبدخول أماكن العبادة لكننا سنكون جاهزون لاعتراض كل من يحاول المساس بذلك او تنفيذ عمليات".

وعن دخول فلسطينيي الضفة الغربية الى القدس للصلاة في المسجد الأقصى، قال المصدر ان هذا القرار منوط بالشرطة وبالمستوى السياسي "وظيفتنا هو مراقبة قيامهم بحرية العبادة وفق المعايير التي حددنها".

المصدر رفض التطرق الى تقديرات بعض الجهات الدبلوماسية التي قالت لـ i24NEWS ان الأمور تفي الضفة الغربية تتجه نحو الانفجار معتبرا ان نشاط الجيش يهدف الى تخفيف هذا الاحتمال رغم تأكيده على وجود بنى تحتية تسعى لتنفيذ عمليات مسلحة". ورفض المصدر الرد على السؤال ما اذا كانت هذه الخلايا المسلحة التي تخطط لتنفيذ عمليات مدعومة من جهة بعينها من خارج الضفة الغربية: "هناك مبادرات محلية وهناك أمور يتم توجيهها من الخارج. القدرة اليوم على الحصول على وسائل وادوات لتنفيذ عمليات باتت اكبر بكثير".

المصدر أشار الى ان هناك متابعة للخطوات التي تقوم بها السلطة من حيث تغيير مناهج التعليم وتخفيف الأموال التي تُدفع للأسرى ومنفذي العمليات الذين قتلوا "لكنني لا أستطيع في هذه المرحلة ان اعطي صورة معمقة لهذا الأمر".

وعن ما يحصل في مخيمات اللاجئين في الضفة الغربية وما اذا كان النزوح الجماعي منها سيخفف من التحاق شباب المخيمات بالتنظيمات والأنشطة المسلحة أجاب المصدر "في حال توجه هذا العنصر الشاب لأي نشاط مسلح سنصل اليه وبأقصى سرعة"

وعن قرارات الحكومة الإسرائيلية الأخيرة المتعلقة بالضفة الغربية والتي تبدو وكأنها ضم فعلي للضفة وما اذا كانت هذه القرارات ستؤجج العنف أجاب المصدر ان الجيش سيبذل كل ما بوسعه لتنفيذ أي قرار للمستوى السياسي وان الجيش سيتحرك ضد كل محاولة لإثارة العنف والفوضى فاليوم على عكس الماضي نتمتع بحرية حركة عملياتية غير مسبوقة"