وفد مفاوض إسرائيلي يتوجه إلى القاهرة لمناقشة صفقة محتملة مع حماس

يتوجه وفد مفاوض برئاسة رئيس الموساد دادي برنيع ورئيس الشاباك رونان بار إلى القاهرة غدا، بناءً على موافقة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في ظل التحضيرات لعقد جولة جديدة من المفاوضات لوقف إطلاق النار ومناقشة عودة السكان إلى شمال قطاع غزة. وتأتي هذه الخطوة على خلفية الضغوط التي يمارسها وسطاء من مصر وقطر على حماس وإسرائيل للتوصل إلى صفقة تضمن الإفراج عن المختطفين وعودة النازحين.

مصادر مقربة من حماس كشفت أن وفداً من الحركة سيتوجه أيضاً إلى القاهرة لبحث تطورات الوضع. وقد أكدت حماس أن أية مفاوضات يجب أن ترتكز على وقف دائم لإطلاق النار وانسحاب القوات الإسرائيلية من غزة، مع العودة غير المشروطة للسكان.

وفي محاولة لتسوية الأوضاع، تقدم الوسطاء المصريون بمقترح يسمح لإسرائيل بعودة 2000 مواطن يومياً إلى شمال القطاع، مع الوصول إلى عدد أقصى يبلغ 60 ألف نازح، معظمهم من النساء والأطفال، لكن بشرط استثناء الرجال بين 18 و50 عاماً من هذه العودة. وسيتعين على العائدين المرور عبر نقاط تفتيش إسرائيلية لمنع تسلل مسلحي حماس.

حماس رفضت هذه الشروط، مطالبة بإلغاء نقاط التفتيش والسماح بعودة العائلات دون قيود. من جهتها، تستعد القاهرة لاستضافة قمة اليوم بمشاركة رؤساء المخابرات من مصر وقطر، إضافة إلى رئيس وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، في مسعى للتوصل إلى اتفاق شامل ينهي الأزمة ويضمن عودة المختطفين والنازحين.