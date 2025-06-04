عشرات العائلات الفلسطينية من مخيم جنين تتخذ سكنات جامعية مأوى مؤقت لهم

من قلب مخيم جنين، إلى أحضان الجامعة العربية الأمريكية عائلات هجّرتها آلة الحرب، وسكناتٌ طلابية تحوّلت إلى ملاجئ، وغرفٌ صغيرة باتت تأوي أحلامًا مكسورة وأطفالًا تعايشوا مع أجواء الجامعة قبل أوانها.

داخل سكنات الجامعة العربية الأمريكية، مشهدٌ مختلف عن أي وقت مضى، فبدلًا من الطلبة والكتب والمذاكرات، تجد اليوم وجوهًا هاربة من الموت، وجوهًا من مخيم جنين.

عشرات العائلات هجّرتها العملية العسكرية الإسرائيلية، تركوا منازلهم تحت الجرافات والهدم والنسف، ليجدوا في هذه السكنات مأوىً مؤقتًا، علّ الجدران تحميهم من شظايا الحرب.

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سكنات ضيّقة، نقص في الخصوصية، غياب للمرافق الأساسية، والأطفال يعيشون في عزلة عن مدارسهم وحياتهم الطبيعية، فمع استمرار العمليات العسكرية، لا أفق قريب للعودة.

حاولنا مرارًا وتكرارًا التواصل مع الأهالي المهجّرين إلّا أن الرفض تكرر كثيرًا بسبب ما وصفوه بلا حياة لما تنادي وأن النجدة لا تُجدي نفعًا، ولكننا حصلنا على تسجيلٍ صوتي لأحد الرجال هناك.

توجّهنا إلى مخيم جنين المفرغ من ساكنيه، لكننا لم نستطع الدخول إليه بسبب الانتشار المكثّف للجيش الإسرائيلي.

من سكنات الطلبة إلى مخيم للنازحين، تنقلب الأدوار في جنين، هنا تُكتب الحكاية من جديد: حكاية شعب لا يبحث عن أكثر من الأمان، ولا يحمل في قلبه إلا حقّ العودة.