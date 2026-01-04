إفادة الشرطي الإسرائيلي الذي أطلق النار على الشاب من الترابين: "شعرت بخطر حقيقي على حياتي"

نشر أول: بعد أن أطلق النار وقتل أحد سكان ترابين خلال الليل (بين السبت والأحد)، تم إحضار الشرطي المشتبه به صباح اليوم للتحقيق لدى وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة (ماحش)، وفي نهايته أُرسل إلى الحبس المنزلي لمدة خمسة أيام، وكذلك أُبعد عن مراكز الشرطة لمدة نحو أسبوع. أثناء التحقيق معه في ماحش، ادعى الشرطي أن هناك معلومات استخباراتية عن القتيل، وأنه كان يعلم بأنهم سيأتون لاعتقاله.

عن قرار إطلاق النار قال الشرطي في التحقيق: "فهمنا أنه ينوي مهاجمتنا بسلاح أبيض ولذلك أطلقت النار، شعرت بخطر حقيقي على حياتي في تلك اللحظة. كان التهديد فورياً ولذلك لم أُطلق النار على ساقيه". كما قال الشرطي إن القتيل "كان وحده في المكان، لم يكن هناك سكان آخرون. كنا شرطيين اثنين".

ومع ذلك، أحد إخوة القتيل أدلى برواية تناقض أقوال الشرطي: "بالأمس حوالي الساعة 12 ليلاً رأيت أشخاصاً، في البداية ظننت أنهم لصوص أو شيء من هذا القبيل. بعد ذلك عندما اقتربوا رأيت أنهم شرطة ملثمون. كان لديهم جميعاً أسلحة بكاتم صوت. أوقفوني، وضعوا غطاء على رأسي ثم قيدوا يديّ. قالوا لي أن أصمت. بجانب منزل أخي. بعد ذلك دخلوا إلى هناك، أنا فقط سمعت ولم أرَ شيئاً بسبب الغطاء."

كما قال أيضًا شقيق القتيل: "بعد عدة ثوانٍ بدأت المرأة والأطفال يصرخون، سمعت في أجهزتهم أن هناك جريحًا، سألت إذا كان أخي ولم يجيبوني. أخذوه وقاموا بتنظيف المكان حيث كان الدم ووضعوني في بيت أخي".

من التحقيق في الحادث يتضح أن القوات الإسرائيلية وصلت إلى المكان بناءً على معلومات استخباراتية عن ثلاثة مشتبه بهم، يُشتبه بأنهم ينتمون إلى نفس المجموعة التي نفذت عمليات "تدفيع الثمن" في أحداث الحرق في جبعات بار، بئر السبع ولهافيم في النقب جنوب إسرائيل. وبالإضافة إلى المشتبه به الذي أُطلق عليه النار وقتل خلال الحادث، تم اعتقال مشتبهين آخرين: أحدهما اعتُقل في الترابين، والآخر في منطقة أخرى.