شرطة نيويورك: أكثر من 25 في المئة من المتظاهرين المعتقلين في كولومبيا لا صلة لهم بالجامعة

قالت شرطة نيويورك إن "أكثر من ربع الذين اعتقلوا عندما قامت عناصر الشرطة بإخلاء المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين من مبنى محتل في جامعة كولومبيا، الثلاثاء المنصرم، لم يكونوا تابعين للجامعة"، وخلص تحليل أولي للشرطة إلى أنه من بين 112 شخصًا تم القبض عليهم في هاملتون هول، كان 80 منهم ينتمون إلى كولومبيا، أما الـ 32 الآخرون فلم يكونوا طلابًا ولا أساتذة" حسبما قالت إدارة شرطة نيويورك لمجلة نيويورك اليهودية.

وأشار العمدة إريك آدامز إلى وجود "محرضين خارجيين" كسبب لإصدار أمر لشرطة نيويورك بإخلاء المبنى، وقال في بيان إن "الأرقام تظهر بوضوح حجم الوجود الأجنبي".

وتتراوح أعمار المتظاهرين المعتقلين بين 18 و64 عامًا، وفقًا لبيان مشترك صادر عن شرطة نيويورك ومكتب رئيس البلدية، وهم متهمون بالسطو والأذى الإجرامي ومقاومة الاعتقال والتعدي على ممتلكات الغير والإخلال بالنظام العام.

وتأتي هذه الأرقام مع تزايد الكشف عن هوية الأشخاص الذين شاركوا في المظاهرات في كولومبيا. وكان شخص واحد على الأقل تم اعتقاله ينتمي إلى الفرع الجامعي لمنظمة الصوت اليهودي من أجل السلام (JVP)، وهي المجموعة المناهضة للصهيونية التي انضمت إلى حركة المعسكرات، وفقًا لمتحدث باسم JVP. وتحدث الرئيس الأميركي جو بايدن، أمس الخميس، عن أعمال الشغب، داعيا إلى الهدوء، وأكد أن هذه الحركة لن يكون لها أي تأثير على سياسته الخارجية.