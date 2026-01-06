أذربيجان: الرئيس يستبعد إرسال جنود ضمن قوة حفظ سلام إلى غزة

أعلن الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف أن بلاده لن ترسل جنودًا إلى قوة دولية محتملة لحفظ السلام في قطاع غزة، وهو مشروع تم التطرق إليه من قبل الإدارة الأمريكية. وفي تصريحات نقلتها وكالة رويترز، كان رئيس الدولة حازمًا: "المشاركة في القتال خارج حدود أذربيجان غير مطروحة على الإطلاق."

برر علييف هذا الموقف بقراءة وطنية بحتة للأولويات الأمنية. وقال: "عندما كنا في مأزق، تُركنا لمصيرنا. لم يحمنا أحد"، مضيفاً: "مع كامل الاحترام والتعاطف الذي نكنه لفلسطين، فهي أيضاً لم تدافع عنا بشكل خاص". وبحسب قوله، يجب أن تُحل أزمات العالم العربي أولاً وقبل كل شيء من قبل الدول العربية نفسها.

ذكر الرئيس أن باكو تدعم منذ فترة طويلة القضية الفلسطينية على الساحة الدولية، ولا سيما في الأمم المتحدة، وفي حركة عدم الانحياز، ومنظمة التعاون الإسلامي. كما أكد أن السفارة الفلسطينية تعمل في أذربيجان بدعم مالي من بلاده.

وأشار علييف من جهة أخرى إلى أنه تباحث مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن مشروع قوة الاستقرار في غزة. وقد أرسلت باكو إلى واشنطن استبياناً مفصلاً، دون أن يؤدي ذلك إلى تمهيد الطريق لمشاركة عسكرية أذربيجانية. وكان مسؤولون من وزارة الخارجية قد أوضحوا، في نوفمبر الماضي، أن مثل هذا الالتزام لن يكون ممكناً إلا في حال حدوث وقف تام لإطلاق النار وبعد موافقة البرلمان.

تواصل أذربيجان، المتحالفة مع كل من إسرائيل وتركيا، إعطاء الأولوية للدبلوماسية النشطة، مستبعدة أي تدخل عسكري مباشر في الصراع في غزة.