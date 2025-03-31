اسرائيل تدين التحركات الإسرائيلية في سيناء: "انتهاك لمعاهدة السلام"

حذر مسؤول أمني إسرائيلي كبير من أن مصر تقوم بتعزيزات عسكرية واسعة النطاق في شبه جزيرة سيناء، وهو ما يشكل، كما قال، انتهاكا لاتفاقية السلام بين البلدين، على ما جاء في تقرير نشرته قناة i24NEWS مساء اليوم (الاثنين). وبحسب المصدر فإن مصر نشرت قوات عسكرية تفوق الحصة المسموح بها، وتقوم بتوسيع أرصفة الموانئ، وتمديد مدارج المطارات، في انتهاك واضح للاتفاقية الموقعة بين البلدين.

وتشكل الانتهاكات المصرية، بحسب المصدر الأمني، مشكلة خطيرة بالنسبة لإسرائيل، التي تهدف إلى الحفاظ على استقرار الاتفاق ومنع أي تغيير في البنية الأمنية على طول الحدود. وأضاف المصدر أن "إسرائيل لن تقبل بهذا الوضع"، مؤكدا أنه رغم الرغبة في الحفاظ على اتفاق السلام، فإنه لا يمكن التغاضي عن الخروقات العسكرية التي حدثت في سيناء.

Jim WATSON / AFP

وبحسب المصدر فإن إسرائيل تجري حوارا نشطا مع الحكومة المصرية، وكذلك مع الإدارة الأميركية المسؤولة عن تنفيذ اتفاق السلام. وأشار إلى أنه "طرحت مسألة الخروقات مع الأميركيين، وهناك التزام بتصحيح الخروقات وضمان تنفيذ الاتفاق كما هو".

وأضاف المسؤول الأمني أن الاتفاق مع مصر الذي تم توقيعه قبل سنوات عديدة يشكل ركيزة استراتيجية مهمة لإسرائيل، لكن من المستحيل الوقوف مكتوفي الأيدي عندما يتعلق الأمر بانتهاكات من شأنها تقويض الأمن على طول الحدود.

وفي إطار استعدادات إسرائيل للتعامل مع الوضع، يتم اتخاذ كافة الإجراءات مع الحفاظ على الخطوط الدبلوماسية والاستعداد للتحدث مع جميع الأطراف المعنية، وخاصة الولايات المتحدة، بهدف ضمان استقرار الاتفاق والرد على الانتهاكات بشكل مدروس ومحسوب.