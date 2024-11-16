عائلات الرهائن تطالب ترامب بـ"الانخراط بأحداث الحرب من اليوم، نتنياهو يرفض انهاء الحرب في غزة"

وجهت عائلات الرهائن نداء "يائسًا" إلى الحكومة الإسرائيلية والرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، وقالت عناف تسينغوكر: "ترامب، من فضلك انخرط بأحداث الحرب من اليوم، نتنياهو يرفض إنهاء الحرب في غزة".

وأدلى ممثلو أهالي الرهائن ببيان لوسائل الإعلام اليوم السبت، في إطار نضالهم من أجل إطلاق سراح أحبائهم الذين تحتجزهم حركة حماس منذ 407 أيام، وقالت إيناف تسينجوكر"هذا هو اليوم الـ 407 الذي يكون فيه أحباؤنا أسرى في الجحيم في غزة، بسبب نتنياهو".

واشارت إيناف تسينجوكر إلى أنه" أُعلن، أمس الجمعة، أن إسرائيل تقدمت بمقترح لإنهاء الحرب في لبنان"، وتابعت"كيف يمكن أن يكون هناك اقتراح إسرائيلي لإنهاء الحرب في الشمال، ولكن لا توجد مبادرة إسرائيلية لإنهاء الحرب في الجنوب؟ كيف يمكن أن يرفض نتنياهو، حتى بعد هزيمة حماس، إنهاء الحرب في غزة مقابل التوصل إلى صفقة؟ كيف يعقل أن مجلس الوزراء توقف عن مناقشة موضوع المختطفين؟".

وأكد إيناف تسينجوكر على أن "نتنياهو تخلى عن المختطفين منذ زمن طويل، وها هو يضحي بهم وبالجنود، فيما يعمل شركاؤه المتطرفون على إقامة المستوطنات في غزة! يُطلب منا أن ننتظر دخول ترامب إلى البيت الأبيض، لكن ليس لدى الخاطفين وقت! ولهذا السبب ننتقل من هنا إلى الرئيس المنتخب دونالد ترامب: فخامة الرئيس، يرجى الحضور إلى الحدث اليوم! نتنياهو يرفض إنهاء الحرب في غزة! افعلوا كل ما بوسعكم لإنهاء الحرب في غزة وعودة جميع المختطفين! لن ينجو المختطفون من الشتاء، ولن يصمدوا حتى تنصيبكم في يناير! يجب علينا إنقاذ ماتان وجميع المختطفين الآن".