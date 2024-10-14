مسؤول إسرائيلي كبير لـ i24NEWS: "الهجوم على إيران - قبل الانتخابات الأمريكية"

أوضح مسؤول إسرائيلي كبير مساء اليوم (الاثنين) في حديث مع i24NEWS أن الهجوم الإسرائيلي في إيران سيأتي عندما تكتمل الاستعدادات له والتنسيقات مع الولايات المتحدة. في إسرائيل مهتمون جدا أن يتم توفير أقصى حد من التنسيق مع الإدارة الأمريكية، وعدم اتخاذ إجراءات يمكن تفسيرها على أنها تدخل سياسي في الانتخابات، حيث لا توجد نية للتأثير على أي من المرشحين. ومع ذلك، فإنهم في إسرائيل يحتفظون بالحق في تقرير كيفية التصرف في نهاية المطاف.

"من المتوقع أن يأتي الرد الإسرائيلي قبل الانتخابات في الولايات المتحدة"، وذلك بحسب مسؤولين تحدثوا إلى i24NEWS، وشددوا على أنه "لا يمكننا الانتظار لفترة أطول بكثير لهجوم إيراني بهذا الحجم". الرد الإسرائيلي قد يأتي على شكل موجات، وسلسلة من الهجمات، وليس فقط على شكل هجوم كبير لمرة واحدة.

وأضافت مصادر مطلعة على الأمر أنه "في أعقاب الضغوط الأمريكية - فإن الاتجاه الذي يظهر الآن هو إلحاق الضرر بالأهداف العسكرية والبنى التحتية للطاقة في إيران، حيث تعارض واشنطن إلحاق الضرر بالمنشآت النووية".