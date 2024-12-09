بايدن: "قرار إيران بمهاجمة إسرائيل - خطأ تاريخي"

هاجم الرئيس الأمريكي جو بايدن، مساء اليوم (الأحد)، إيران، بعد سقوط نظام الرئيس السوري السابق بشارالأسد. وقال إن "قرار إيران بمهاجمة إسرائيل كان خطأ تاريخيا". "كان الداعمون الرئيسيون للأسد هم إيران وحزب الله وروسيا - لكن الثلاثة انهاروا، وهم اليوم أضعف مما كانوا عليه يوم توليت منصبي".

وقال في بداية تصريحاته "هذه لحظة تاريخية وفرصة للشعب السوري الذي عانى الكثير لبناء مستقبل أفضل له. لكن هذه أيضا لحظة من عدم اليقين ،سنعمل مع شركائنا والجهات الفاعلة في سوريا للاستفادة من هذه الفرصة."

وشدد على أن "الداعمين الرئيسيين للأسد هم إيران وحزب الله وروسيا - لكن الثلاثة انهاروا، وهم اليوم أضعف مما كانوا عليه يوم توليت منصبي. دعونا نتذكر السبب - بعد أن هاجمت حماس إسرائيل في 7 تشرين الأول/أكتوبر، في حين أن معظم لقد رد العالم برعب، قررت إيران وشركاؤها بدء حرب متعددة الجبهات ضد إسرائيل. وكان هذا خطأ تاريخيا من جانب إيران. واليوم، طهران - الشريك الرئيسي لحزب الله -. ضعيف".

وأضاف بايدن: "تحدثت قبل 12 يومًا عن اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، وهو الاتفاق الذي أصبح ممكنًا لأن حزب الله تعرض لأضرار بالغة. وفي هذه الأثناء، تلقت حماس أيضًا ضربة قاسية - وتدهورت القدرات العسكرية الإيرانية. لقد حاولوا مهاجمة إسرائيل مرتين - لكنها فشلت. بالإضافة إلى ذلك، فشل دعم روسيا للأسد. أوكرانيا، بدعم من الولايات المتحدة وشركائها، أقامت جدارًا دفاعيًا أمام القوات الروسية وصدتها".

ووفقا له، فإن روسيا لا تستطيع حماية حليفتها في الشرق الأوسط. وأوضح: "لأول مرة، لم تتمكن روسيا أو إيران أو حزب الله من حماية هذا النظام الرهيب. وهذه نتيجة مباشرة للضربات التي وجهتها أوكرانيا وإسرائيل، في إطار دفاعهما عن النفس، وبدعم أمريكي".

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وأضاف رئيس الولايات المتحدة: "خلال فترة ولايتي، أوضحنا أن العقوبات على الأسد ستبقى حتى يبدأ عملية سياسية حقيقية وينهي الحرب الأهلية، لكنه رفض. ثانياً، حافظنا على وجودنا على الأرض، والغرض منها وقف انتشار داعش، وقمنا بالقضاء على قادته، بالإضافة إلى ذلك، دعمنا إسرائيل وحرية عملها ضد الشبكة الإيرانية التي تنقل الأسلحة الفتاكة في لبنان”.

وأضاف: "لقد غيّر نهجنا ميزان القوى في الشرق الأوسط من خلال دعم الشراكة والعقوبات والدبلوماسية والعمليات العسكرية المستهدفة"، مضيفاً: "سأتحدث مع قادة المنطقة في الأيام المقبلة، وسأرسل كبار المسؤولين". بالإضافة إلى ذلك، سنساعد على استقرار سوريا ونحمي رجالنا من التهديدات ومن تنظيم الدولة الإسلامية، من بين أمور أخرى، من خلال تأمين المرافق التي يُحتجز فيها الإرهابيون. لم نسمح لهم بأن يستغلوا هذه الفرصة."

وأشار بايدن أيضاً إلى أن "هناك أميركيين في سوريا، ومن بينهم الصحفي أوستن فايس الذي تم أسره قبل أكثر من 20 عاماً، ونحن ملتزمون بإعادته إلى عائلته. هذه أفضل فرصة منذ عقود أتيحت للشعب السوري لتشكيل مستقبله دون معارضة، وهذه فرصة غير مؤكدة على الإطلاق، لكنها فرصة لمستقبل أكثر أمنا في الشرق الأوسط".

واختتم حديثه قائلاً: "إذا قام ديكتاتور من بعدي الآن، فسيكون ذلك بمثابة إهدار لفرصة تاريخية. يجب على جميع جماعات المعارضة السورية أن تطالب بمنصب في النظام، بما في ذلك الأقليات، لإظهار التزامها بمستقبل سوريا. الأيام الماضية كانت تاريخية، والأيام المقبلة ستحدد مستقبل البلاد".