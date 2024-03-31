آلاف المحتجين في تظاهرات ضخمة في القدس؛ المتظاهرون قاموا بإغلاق مدخل المدينة

نظمت احتجاجات ضخمة ضد الحكومة الإسرائيلية وللمطالبة للإفراج عن المختطفين في غزة هذا المساء (الأحد) أمام مبنى الكنيست في القدس. قبل الاحتجاج، وقعت اشتباكات بين مجموعات الحريديم ونشطاء "أخوة للسلاح" في حي ميا شعريم في القدس، وتم اعتقال عدد من الأشخاص ؛ رئيس المعارضة يائير لبيد ألقى خطابًا في الاعتصام المركزي ؛ في نهاية الاعتصام، اقتحم مئات المتظاهرين طريق بجين وحاولوا قطعه.

كما ذكر ، بعد فترة وجيزة ، بعد انتهاء الاحتجاج في منطقة الكنيست، حاول مئات الآلاف من المتظاهرين اغلاق شارع بيغين، والذي تم اغلاقه لحركة المرور وتم فتحه مرة اخرى. المتظاهرين أضرموا النيران ، ومن ثم انتقلوا لاغلاق شارع جسر الأوتار ، في مدخل القدس.

بعد أن لم يستجيبوا لتعليمات الشرطة ولأوامر تفريق المظاهرات الصادر عن ضابط الشرطة الذي أعلن عنها احتجاج غير قانوني، اضطرت الشرطة لتفريقهم باستخدام وسائل تفريق المظاهرات.

وصرح رئيس المعارضة خلال المظاهرة: "هناك شيء واحد فقط يهم نتنياهو - البقاء في مكتبه. للتشبث دائمًا بغرف المكتب. لتحترق الدولة، المهم هو المكتب. هذا كل ما يهمه. البقاء في المنصب. هذا الأسبوع، يخرجون الكنيست لعطلة. في منتصف الحرب. هذا جنون. حاولنا محاربة ذلك. قلنا لهم ، 'ليس هناك عطلة لجنود الاحتياط ليس هناك عطلة للمختطفين.' لكن هذا لا يهمهم".

"كل من يجلس اليوم في هذه الحكومة - المسؤولية تقع على كاهلة. كل وزير لا يستقيل، كل عضو في الكنيست لا يصوت ضد الحكومة، لا يساعدنا في إرسالهم إلى المنزل، هذه مسؤوليته. هذه الوصمة ستكون مرتبطة به طوال حياته. الانتخابات، الآن."

كما ذُكر، تم اعتقال عدد من المتظاهرين في المواجهات في مائة شعاريم. ووفقًا لما أفادته الشرطة: "منذ فترة قصيرة، خلال مظاهرة منظمة بدأت في منطقة الكنيست في المكان المخصص للاحتجاج، وصل العديد من المحتجين إلى منطقة ساحة السبت في القدس، حيث قاموا باغلاق الطريق في المكان بصورة مخالفة للقانون وبدأوا في الاشتباك مع سكان المنطقة الذين تجمعوا في المكان، مع تهديد النظام العام."

" وقعت اشتباكات في المكان بين الأطراف، وعملت قوات الشرطة على التدخل بين المتشاجرين لمنع أعمال العنف وطرد المتظاهرين. بعد رمي البيض والأغراض تجاههم، تم القبض على عدد من مثيري الشغب في المكان بعد القاء القنبلة الدخانية واسقاط دراحة شرطية اعتقل عدد من مثيري الشغب في المكان ."

وفقاً للشرطة، المشتبه الأول متهم بإحداث ضرر عمدًا لدراجة نارية للشرطة، عن طريق إسقاطها على الأرض، والمشتبه الثاني متهم بإشعال عمدًا لعلم دولة إسرائيل.

وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير أجاب: "أدين بشدة منظمة 'الإخوة للأسلحة' التي تشغل نفسها مرارا وتكرارا بتحفيز حروب الإخوة وانقسام المجتمع الإسرائيلي. هؤلاء الذين قادوا حملة العصيان قبل السابع من أكتوبر، والآن يواصلون التحدي والكراهية، وهم آخر من يتظاهر بالاهتمام بأمن إسرائيل".