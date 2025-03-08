عائلات الرهائن: "نتنياهو متهم بعرقلة المفاوضات لتحقيق مصالح شخصية"

انتقدت عائلات الرهائن بشدة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء اليوم السبت، في مؤتمرهم الصحفي الأسبوعي في تل أبيب، واتهمته بعرقلة المحادثات بشأن المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار لخدمة مصالحه الخاصة، وحذرت من أن "استئناف الحرب من شأنه أن يؤدي إلى مقتل الرهائن المتبقين".

وقال إيناف زانغاوكر، الذي يحتجز ابنه ماتان رهينة في غزة: "نحن في حالة طوارئ، ويجب ألا ننخدع بالمعلومات المتداولة: قد تستأنف الحرب هذا الأسبوع".وأضاف"إن استمرار الحرب من شأنه أن يخدم مصالح رئيس الوزراء، لأنه سيسمح له بإطالة أمد محاكمته الجارية، وتأجيل تشكيل لجنة تحقيق وطنية في إدارة الصراع، والحفاظ على حكومته مع حلفائه من اليمين المتطرف. ومن جهتها تتهم يفعات كالديرون، ابنة عم عوفر كالديرون الذي أفرج عنه الشهر المنصرم ضمن الصفقة، نتنياهو بتعطيل المفاوضات بشأن المرحلة الثانية من الصفقة. وقالت إن "نتنياهو مستعد لدفن الرهائن من أجل مصالحه الشخصية".

وفي السياق قال عمري ليفشيتز إن مصير والده الأسير، عوديد، الذي أعيدت جثته الشهر الماضي، "يجب ألا يتكرر" بالنسبة للرهائن الآخرين. وقال نتنياهو "إذا عادت الحرب، سيُقتل الرهائن بسببك. دماؤهم ستكون على يديك"، داعيا الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى عدم السماح لرئيس الوزراء "بدفنهم ومنع المساس بالصفقة".