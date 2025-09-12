تقرير: في أعقاب الهجوم الإسرائيلي.. قادة حماس سيغادرون قطر لهذه الدول

قد يعجبك أيضًا -

قادة حماس يشعرون بأنه لم يعد هناك مكان آمن ويفكرون في مغادرة قطر في ظل الهجوم الإسرائيلي في الدوحة وبعد اغتيال كبار المسؤولين في التنظيم في إيران ولبنان

لا يستبعدون في حماس أن تنتقل بعض القيادة إلى الجزائر أو موريتانيا أو ماليزيا، كما أن تركيا ومصر تؤخذان أيضاً في الحسبان. مصر كانت في السابق مكاناً آمناً، حتى أن المسؤول البارز في التنظيم موسى أبو مرزوق يملك هناك بيتاً ومكتباً.

في صحيفة "الأخبار" أفاد مصدر مصري بأن الجزائر عرضت استضافة حركة حماس، لكن مصر تعارض وتفضل استضافتهم على أراضيها. في الخلفية، الشك الذي يثيره العرب في تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن إسرائيل لن تهاجم مجددًا، والاتهامات من جانب حماس بأن الأمريكيين كانوا شركاء كاملين في الهجوم.

بالإضافة إلى ذلك، تجري اتصالات بين مصر، قطر ودول عربية بشأن تأمين كبار قادة التنظيم، وذلك في أعقاب التقدير بأن إسرائيل قد تهاجم مرة أخرى في قطر.