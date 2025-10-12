تقرير: رفات الجاسوس الإسرائيلي إيلي كوهين "قد تُسلّم إلى إسرائيل"

أفادت قناة الحدث السعودية اليوم (الأحد) بأن رفات الجاسوس الإسرائيلي إيلي كوهين، الذي تم القبض عليه وأُعدم في سوريا، "قد يتم تسليمها قريباً إلى إسرائيل".

في شهر مايو الماضي نُشر أن 2,500 وثيقة وصورة وأغراض شخصية للجاسوس الإسرائيلي أُحضرت إلى إسرائيل في عملية سرية قام بها الموساد. الحديث يدور عن الأرشيف السوري الرسمي بشأن كوهين عنصر الموساد الإسرائيلي، ويضم آلاف الأدلة التي احتفظت بها قوات الأمن السورية بشكل سري للغاية على مدى عشرات السنين.

كشف مصدر سوري في حديث مع i24NEWS أنه في الثاني من أيار، هبطت مروحية في السويداء بجنوب سوريا، والتي "جلبت أرشيف إيلي كوهين، كإشارة من الحكومة ولفتة من الرئيس السوري الشرع إلى وإسرائيل والولايات المتحدة". وأضاف أن ذلك "منع الحاجة للطيران فوق أراضي الأردن أو لبنان".

كوهين، ابنٌ لعائلة سورية هاجرت إلى أمريكا اللاتينية، جُنّد من قبل الموساد ووصل إلى مهمة في سوريا كرجل أعمال باسم كمال أمين ثابت. نجح في إقامة علاقات وثيقة مع شخصيات سياسية وعسكرية رفيعة المستوى في البلاد – قبل أن يُكشَف أمره. بعد ذلك، أُعدِم في ساحة المرجة في وسط دمشق في 18 أيار 1965.

بعد إعدامه، أخفت السلطات في سوريا مكان دفنه، ودمشق رفضت جميع الوساطات لمبادلته بأسرى عرب.

في وقت لاحق من نفس الشهر، نُشر أن جثمان مقاتل المدرعات الرقيب تسفي فيلدمان، الذي سقط في معركة خلال حرب لبنان الأولى، قد أُعيد إلى البلاد. وكان فيلدمان قد اعتُبر مفقوداً منذ المعركة التي دارت بين الجيش الإسرائيلي والجيش السوري في منطقة البقاع على حدود الدولتين. خلال المعركة، تكبّدت القوات الإسرائيلية خسائر فادحة، وفي نهايتها فقد أثر ثلاثة جنود احتياط. بالإضافة إلى فيلدمان، أُعيد جثمان الرقيب زخريا باومل عام 2019. ولا يزال جثمان الرقيب الإسرائيلي يهودا كاتس مفقوداً حتى اليوم.