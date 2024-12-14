بعد 12 عاماً على إقفالها: تركيا تعيد فتح سفارتها في دمشق

أعادت تركبا، اليوم السبت فتح أبواب سفارتها بعد إغلاقها لأكثر من 12 عاما، وأعلن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الذي كشف عن قنوات اتصال مفتوحة مع السلطة الجديدة في دمشق أن رئيس البعثة الدبلوماسية توجّه إلى دمشق لفتح السفارة السبت.

وكانت السفارة التركية قد أغلقت أبوبها في آذار/مارس 2012 بعد سنة من اندلاع الحرب الأهلية في سوريا نتيجة قمع المظاهرات المؤيدة للديموقراطية وإثر عدّة دعوات للحكومة التركية طالبت الأسد بالتنحّي.

وكان وزير الخارجية التركي، قد أعلن، أمس الجمعة، أنّ بلاده ستعيد فتح سفارتها في دمشق، السبت، بعد إغلاق طويل منذ العام 2012.وقال هاكان فيدان في مقابلة مباشرة مع قناة "إن تي في" التركية الخاصة إنّ طاقم السفارة ورئيس البعثة الذي عيّن الخميس "غادروا اليوم" (الجمعة) الى دمشق، والسفارة "ستعاود عملها غدا" السبت.

ويستضيف الأردن السبت قمة في العقبة على البحر الأحمر تجمع وزراء ودبلوماسيين كبارا أميركيين وأوروبيين وعربا وأتراكا لمناقشة التطوّرات في سوريا إثر الإطاحة بالرئيس بشار الأسد في الثامن من كانون الأول/ديسمبر في هجوم خاطف لفصائل مسلحة بقيادة هيئة تحرير الشام.