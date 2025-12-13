بعد سنوات على اغتياله… ظهور نادر لقاسم سليماني مع والدته في فيديو

بمناسبة يوم الأم الإيراني الذي صادف الخميس، نشرت وسائل إعلام إيرانية للمرة الأولى مقطع فيديو نادر يظهر فيه قاسم سليماني، القائد السابق لـ"فيلق القدس" في الحرس الثوري الإيراني، إلى جانب والدته، في مشهد يحمل طابعًا إنسانيًا ورمزيًا.

https://x.com/i/web/status/1999530313664594133 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking إدارة التفضيلات .

ويأتي نشر الفيديو بعد نحو أربع سنوات على اغتيال سليماني في ضربة أميركية بطائرة مسيّرة قرب مطار بغداد مطلع عام 2020، في إطار استمرار طهران بإحياء ذكراه وتقديمه كأحد أبرز رموزها العسكرية.

وفي سياق متصل، نشرت مجلة "المجلة" السعودية تفاصيل جديدة تتعلق بملابسات مقتل لونا الشبل، المستشارة الإعلامية للرئيس السوري بشار الأسد، إضافة إلى اختفاء شقيقها ملهم الشبل في ظروف غامضة.

وبحسب التقرير، كُشف عن حوار دار بين قاسم سليماني ورئيس مكتب الأمن الوطني السوري علي مملوك، اتهم فيه سليماني لونا الشبل بأنها "جاسوسة"، ما يعكس حجم التوترات والصراعات داخل الدوائر الأمنية والسياسية للنظام السوري في تلك المرحلة.

وأشارت "المجلة"إلى أن هذه المعطيات تفتح الباب أمام تساؤلات جديدة حول طبيعة الصراعات الداخلية داخل النظام السوري، والدور الذي لعبته الشبل قبل مقتلها، إلى جانب الغموض الذي لا يزال يلف مصير شقيقها.

ولم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي سوري أو إيراني على ما ورد في التقرير.