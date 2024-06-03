"إعادة تأهيل المنطقة سيستغرق سنوات":تقييم الأضرار الناجمة عن الحرائق الناجمة عن صواريخ حزب الله شمال إسرائيل

تسببت الحرائق التي اندلعت أمس (الأحد) في هضبة الجولان، إثر إطلاق النار من لبنان إلى منطقة كتسرين شمالي إسرائيل، باشتعال النيران في نحو 10 آلاف دونم.

وفقًا للتقديرات، سيستغرق إعادة تأهيل جزء من المناطق التي أحترقت بالكامل في الحريق الكبير في مسارات المشي في المنطقة عدة سنوات.

شارون ليفي، مدير منطقة الجولان في هيئة الطبيعة والحدائق قال: "الحريق ألحق ضرراً كبيراً بمحمية ياعر يهودية الطبيعية، بالإضافة إلى عروتس هزويتان".ولفت الى احتراق عدد من مسارات المشي بالمحميات الطبيعية في المنطقة.

عيران هايمز، مدير منطقة الجليل العليا في هيئة الطبيعة والحدائق، أضاف: "احترق حوالي 1200 دونم، منها حوالي 750 في محمية نفتالي. أحد اأشجار البطم الأطلسية المعمرة تضررت في الحريق".

من جانبه صرح الوزير ايتمار بن غفير مهاجما:" ما يحدث الآن في الشمال هو إفلاس. إدارة فاشلة لكابينيت الاختلاط، استمرار مباشر لسياسة الشمولية والتناسب، وهي سياسة مباشرة أدت الى السابع من أكتوبر. بدلا من الانحناء أمام حماس، حان الوقت بأن تشتعل لبنان كلها".