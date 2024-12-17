ترقية ثلاثة من كبار رجال الشرطة لمناصب حساسة- جميعهم مقربون من بن غفير

تمت ترقية ثلاثة من كبار ضباط الشرطة مساء الاثنين وتم ترقيتهم برتبتهم، والثلاثة مقربون من وزير الأمن القومي إيتمار بن جفير. الأول - تعيين نائب مفوض نيسو جواتا، الذي تمت ترقيته قبل عام بدرجة، بعد تبرئته من الاعتداء على المتظاهرين. وعين جواتا قائدا للشرطة العسكرية في الضفة الغربية- وهي وحدة حساسة تعمل تحت قيادة الجيش الإسرائيلي، وطلب بن جفير أن تكون تابعة له..

سيتم ترقية تساحي شرعابي، وهو ضابط آخر يعتبر مقربًا من لبن غفير والذي كان يعمل في السكرتارية الأمنية بوزارة الأمن القومي، إلى الجيش الوطني الانتقالي وتعيينه قائدًا لمنطقة اليركون. ومن بين أمور أخرى، سيكون مسؤولا عن التعامل مع المظاهرات ضد الحكومة في كابلان. وتم تعيين ليليت تيبر نيتسان بمنصبة ضابطة التحقيقات في لاهاف 433 وهو منصب حساس جدا، وهي أيضًا ضابطة من السكرتارية الأمنية لوزارة بن غفير.

وتأتي الترقيات في الشرطة في ظل قضية المقربين من الوزير، التي يشتبه فيها بتقديم رشوة مقابل ترقية أفيشاي معلم، واعترف بن جفير قبل نحو أسبوعين: "من يلتزم بسياستي - يتقدم في الشرطة، هذا هو الحال في دولة ديمقراطية، وليس في جمهورية الموز".