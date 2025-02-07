بعد 491 يوما: ايلي شرابي واوهاد بن عامي واور ليفي سيطلق سراحهم من اسر حماس غدا السبت

بعد ساعات من التأخير، و491 يوما - أعلن الناطق باسم الجناح العسكري لحركة حماس أبو عبيدة، مساء اليوم الجمعة، أن "الرهائن الإسرائيليين الثلاثة الذين سيتم الإفراج عنهم غداً هم: إيلي شرابي، وأور ليفي، وأوهاد بن عامي"، وتابع"من المتوقع أن تفرج إسرائيل عن 183 أسيرا فلسطينيا غدا السبت".

وتم اختطاف أور ليفي (34 عاماً) من جفعاتايم، من مهرجان نوفا الذي وصل إليه مع زوجته عيناف. وعندما بدأ الهجوم، تم اغتيال إيناف، وتم اختطاف أور إلى جانب ألون أوهيل وهيرش جولدبرج بولاند. إلى ابني الأكبر، ألموج، الذي كان عمره عامين فقط في 7 أكتوبر/تشرين الأول من عام 2023

وفي يوليو/تموز الماضي، اكتشفت العائلة وثائق جديدة كانت بمثابة أول إشارة إلى وجود حياة من الضوء. أحد الفيديوهات كان من الميجونيت، حيث يتوسل أور للإرهابيين بعدم إطلاق النار عليه أو أخذه. وفي مقطع فيديو آخر نشرته القيادة، تم تصوير أور في شاحنة صغيرة يقودها الإرهابيون إلى غزة مع عدد من الرهائن الآخرين.

أوهاد بن عامي (56 عاماً) اختطف من منزله في باري في 7 أكتوبر/تشرين الأول. وعندما أُعلن عن تسلل إرهابيين إلى كيبوتس أوهاد، قام ليغلق النافذة، فتم إطلاق النار عليه في يده. اختبأت زوجته راز أولاً تحت البطانية. لكن بعد أن اختطفه الإرهابيون، عادوا ووجدوها أيضًا. راز، كما نتذكر، عاد في الصفقة السابقة بعد 54 يوماً في الأسر. لقد تم اختطافهم بشكل منفصل واحتجازهم بشكل منفصل. وعندما عادت راز، كانت متأكدة من أن أوهاد كان في المنزل بالفعل.

وسرعان ما تحولت صورة اختطافه، وهو يرتدي قميصًا قصيرًا وملابس داخلية، إلى رمز. واحتفل أحد المعجبين بعيد ميلاده السادس والخمسين في الأسر قبل أسبوعين تقريبًا. وهو والد إيلا، ناتالي، ويولي.

تم اختطاف إيلي شرابي (53 عاماً) من منزله في باري. تم قتل زوجته ليان وابنتيه نويا (16) ويائيل (13). كما تم اختطاف شقيقه يوسي من باري وقتله بنيران قواتنا في غزة. ولم يتضح بعد ما يعرفه عن مصير زوجته وأولاده، أو مصير شقيقه.

أما الأخ الآخر، شارون، فهو بارز جدًا في النضال من أجل عودة المختطفين. وبعد عودة المراقبين، تحدثت العائلة للمرة الأولى عن علاقة العائلة بدانييلا جلبوع. تفصيلة حرصوا على إخفائها لأكثر من عام خوفاً من استغلالها.