"انطوائي واعتنق الإسلام": معلومات عن الإسرائيلي من اللد المتهم بالتجسس لصالح ايران

مراسلات مجموعة الواتساب الخاصة بالمبنى الذي يعيش فيه المتهم بالتجسس لصالح إيران من مدينة اللد حصلت عليها إلى i24NEWS مساء اليوم (الخميس). وفي الصباح، عندما تم القبض عليه، لاحظ المستأجرون دخول رجال ملثمين مسلحين إلى المبنى، وحاولوا معرفة سبب ذلك. وكتب أحد المستأجرين: "سمعت صيحات الشرطة". "أين هم ذاهبون؟" سأل مستأجر آخر.

في غضون ذلك، اعترف المتهم بالتجسس لصالح إيران، رافائيل جولييف، وهو من مدينة اللد، في التحقيق معه بأنه تواصل مع مشغليه بعد التقاط صورة للهدف الذي طلب منه متابعته. وعندما سئل كيف أرسل الوثائق، أجاب: "لا أتذكر، واتساب أو تيليجرام".

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وفي وقت سابق من ، قال صديق جولييف لـi24NEWS: "إنه رجل انطوائي، ذكي للغاية. وكان معروفا لدى الجميع أنه لم يكن على ارتباط بالدولة. لقد هاجر من أذربيجان. واقترب جدا من الإسلام. وبحسب ما سمعته، أنه اعتنق الإسلام وكان مواظباً على صلاته، ولم تسير الأمور على ما يرام بالدراسة، وترك. من الناحية الاجتماعية كان منبوذا، وكانت بيئته ومحيطه أساساً أشخاصاً من أصله الأذري أو عرب اللد".

وتنص لائحة الاتهام ضد جولييف على أنه أثناء الاتصال، أصدر العملاء تعليمات إلى جولييف بالتأكد من إبقاء محادثاتهم سرية والتصرف سرًا حتى لا يتم اكتشافه أو القبض عليه. وفي هذا السياق، أمره العناصر بشراء هاتف تشغيلي وكاميرات عالية الجودة وحاسوب محمول، فضلا عن استخدام برنامج التشفير الذي قاموا بتثبيته على حاسوبه المحمول، من أجل نقل المعلومات التي جمعوها بأمان.