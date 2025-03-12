صرح كادار بيري مدير مؤسسة "كورد بلا حدود" أنه يعتقد بأن تركيا "أجبرت على قبول اتفاق قسد والشرع" وذلك بعد ممارسة ضغوطات روسية فرنسية عليها . لمشاهدة المزيد من تصريحاته في الفيديو المرفق

وقال بيري خلال مشاركته في برنامج هذا المساء الذي تقدمه لورين وهبي :"تركيا كانت من تعيق المفاوضات بين قسد والشرع، وأحمد الشرع قال إن هناك أطراف إقليمية تمارس ضغوطاتها حتى لا ينجح هذا الحوار، ويبدو أن الضغوطات الأخرى كانت أقوى، وأعتقد أن تركيا أجبرت بعد ضغوطات فرنسية روسية"

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