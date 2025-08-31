نبيه بري: منفتحون على مناقشة مصير سلاح حزب الله، ولكن..

قد يعجبك أيضًا -

هاجم رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، حليف حزب الله، اليوم (الأحد) الاقتراح الأمريكي لنزع سلاح حزب الله، والذي وافقت عليه الحكومة اللبنانية. واتهم بري إسرائيل بعدم تطبيق البنود ذات الصلة من الاتفاق.

ورغم معارضة الاقتراح الأمريكي، أكد بري أن وزراء الأحزاب الشيعية في البرلمان "منفتحون على مناقشة مصير السلاح، في إطار حوار هادئ وتوافقي، وتحت سقف الدستور. الأمر الذي سيؤدي إلى صياغة استراتيجية أمنية وطنية تحمي لبنان، وتؤدي إلى تحرير أراضيه حتى الحدود المعترف بها دوليًا". وبحسب بري، فإن الاقتراح الأمريكي "يتجاوز مسألة احتكار السلاح".

وأضاف بري أن إسرائيل "ترفض الانسحاب من النقاط الخمس حتى بعد موافقة الحكومة اللبنانية على أهداف الاقتراح الأمريكي". كما زعم بري أن إسرائيل "احتلّت أراضٍ إضافية داخل لبنان، وواصلت إغتيال اللبنانيين، ومنعت سكان نحو 30 قرية من العودة إليها".