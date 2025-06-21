تقرير: اعتقال عنصر بالحرس الثوري للاشتباه في تخطيطه لهجوم وشيك

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أُلقي القبض على رجل أذربيجاني في قبرص ليلة أمس (الجمعة) للاشتباه في تخطيطه لهجوم مسلح وتصوير قواعد عسكرية في البلاد استعدادًا للعملية. ويُشتبه في انتمائه للحرس الثوري الإيراني، ووُجهت إليه "تهم الإرهاب والتجسس والتآمر لارتكاب جريمة وجرائم أخرى".

أجرت السلطات القبرصية الاعتقال بناءً على معلومات استخباراتية تفيد بأنه كان يخطط لهجوم وشيك. وعرض أمام المحكمة المركزية في قبرص صباح الجمعة لجلسة استماع بشأن تمديد احتجازه. وأجرت وحدة "مكافحة الإرهاب القبرصية" (ATA) الاعتقال بعد تلقيها معلومات سرية وموثوقة في 20 يونيو/حزيران من جهة خارجية متعاونة مع قبرص.

وذكرت تقارير إعلامية قبرصية،أن المعلومات الاستخبارية أشارت إلى أن المشتبه به موجود في قبرص منذ أبريل/نيسان 2025، ويجمع معلومات عن وجود قوات عسكرية أجنبية. ومن المحتمل أن تكون هذه الإجراءات جزءًا من التحضيرات لهجوم وشيك. وأفيد أن المشتبه به عضو نشط في الحرس الثوري الإيراني.

تتبع جهاز استخبارات أجنبي الرجل منذ يونيو/حزيران 2025، وقد تأكد أنه يسكن في شقة في زكاكي، ليماسول - وهي منطقة قريبة من القواعد البريطانية. وخلال المراقبة، شوهد المشتبه به وهو يسير بالقرب من القواعد البريطانية حاملاً كاميرا كبيرة وثلاثة هواتف محمولة. وقد شوهد وهو يلتقط صوراً بهواتفه وأجهزته الإلكترونية الأخرى، مسجلاً تحركاته المشبوهة ومدوناً ملاحظاته.

وذكر تقرير صحافي أنه تم رؤيته وهم يسافر بحافلة من ليماسول إلى بافوس، ثم على متن حافلة أخرى بالقرب من قاعدة أندرياس باباندريو الجوية، حيث سجلت له تحركات مختلفة بطريقة أثارت الشكوك والشبهات حول تجسسه العسكري. وهو متهم بمخالفات "إرهاب وتجسس والتآمر لارتكاب جريمة وجرائم أخرى".