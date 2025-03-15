أنباء عن مقتل القيادي الحوثي البارز حسن شرف الدين جراء الغارات الأمريكية

أفادت تقارير إعلامية عن مقتل القيادي الحوثي البارز حسن شرف جراء الغارات الجوية الأمريكية في صنعاء والتي أدت الى مقتل أكثر من 18 من الحوثيين حتى الآن وعشرات المصابين، في حين لا يوجد أي تأكيد رسمي حوثي عن مقتله.

وقتل شرف الدين بعد أن استهدفت الغارات مبنى يستخدم كمكتب سري للمكتب السياسي التابع للحوثيين في صنعاء. وشنت الولايات المتحدة غارات واسعة من الجو والبحر ضد عشرات الأهداف ضد الحوثيين. وأعلن مسؤول أمريكي وفقا لوكالة "رويترز" أن العملية ضد الحوثيين "يمكن أن تستمر أياما وحتى أسابيع". كما صرح مسؤولون لصحيفة "نيويورك تايمز" أن الغارات جاءت بعد التهديدات لضرب صواريخ ضد إسرائيل واستهداف السفن المتوجهة اليها في البحر الأحمر.

ويشغل حسن شرف الدين أمين عام رئاسة الجمهورية اليمنية في حكومة الحوثيين. وهو من مواليد عام 1974 في صنعاء ، عين وزيرا للدولة في اليمن بتاريخ 7 كانون ثاني /ديسمبر 2011 في حكومة باسندورة ، وفي 19 تشرين أول/أكتوبر 2013 قدم استقالته من حكومة الوفاق الوطني.