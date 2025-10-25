أيرلندا: المرشحة كاثرين كونولي، المعروفة بموقفها المناهض لإسرائيل، تقترب من كرسي الرئاسة

تتجه المرشحة المستقلة في أيرلندا كاثرين كونولي، من اليسار الراديكالي، نحو تحقيق فوز ساحق في الانتخابات الرئاسية، وفقًا للنتائج الأولية. وتتقدم النائبة عن غالواي، البالغة من العمر 68 عامًا، بفارق كبير على هيذر همفريز، مرشحة حزب فاين جايل الحاكم، في عدة دوائر انتخابية في جميع أنحاء البلاد.

تُعرف كونولي بموقفها الحاد ضد إسرائيل والقوى الغربية. واتهمت ألمانيا بالعودة إلى "عسكرة الثلاثينيات" وزعمت أن المملكة المتحدة والولايات المتحدة "تُمكِّنان من ارتكاب إبادة جماعية في غزة". كما أنها تدعو إلى الحفاظ على الحياد الأيرلندي في مواجهة "العسكرة الغربية".ووفقًا لرويترز، فإن مواقفها، التي تُعتبر أكثر تطرفًا من مواقف الرئيس المنتهية ولايته مايكل هيغينز، قد تُفاقم التوترات بين دبلن والقدس.

شهدت كونولي، التي لطالما اعتُبرت مسؤولة منتخبة هامشية، صعودًا صاروخيًا في الأشهر الأخيرة، مدفوعًا بجمهور ناخب شاب وأحزاب يسارية. وبذلك، ستصبح أول رئيسة من أقصى اليسار في تاريخ أيرلندا، على الرغم من أن هذا المنصب لا يزال رمزيًا إلى حد كبير: إذ تبقى السلطة التنفيذية في يد رئيس الوزراء.

وتُعد كونولي النائبة في البرلمان منذ عام 2016، أبرز المرشحين بعد أن حظيت بدعم عدة أحزاب يسارية، بينها حزب شين فين، وحققت تقدماً ملحوظاً في استطلاعات الرأي خلال الأسابيع الأخيرة.واكتسبت كونولي، وهي محامية تنتقد سياسات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، زخماً كبيراً بين الشباب بفضل حضورها في البرامج الحوارية والبودكاست ومقاطع الفيديو التي أظهرت فيها مهاراتها في لعب كرة القدم.

ومن المتوقع صدور النتائج الرسمية مساء اليوم، إلا أن جميع وسائل الإعلام الأيرلندية تُجمع على أن كونولي على وشك أن يصبح رئيسًا لإيرلندا.