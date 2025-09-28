الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل الجندي عنبار أبراهام كاف خلال هجوم الدهس قرب قلقيلية

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي مساء اليوم عن مقتل الرقيب عنبار أبراهام كاف، البالغ من العمر 20 عامًا، من ، وهو جندي في الكتيبة 890 من لواء المظليين، في هجوم الدهس عند مفترق جيث قرب قلقيلية في الضفة الغربية عصر اليوم، بالقرب من قلقيلية، وقتل كاف على ما يبدو بنيران صديقة خلال عملية تحييد منفذ عملية الدهس.

ووفقًا للتحقيق العسكري، كان كاف يسافر مع جندي آخر في سيارة جيب عسكرية على الطريق رقم 60، وفي لحظة ما، اشتبه الاثنان في أن سائق شاحنة فلسطينيًا خلفهما يحاول دهسهما، وتوقفا عند المفترق.

في هذه اللحظة، انطلق السائق بسرعة نحوهما وصدم أحدهما. ترجّل الجندي الآخر وأطلق النار، مما أدى إلى تحييد منفذ الهجوم لكن يبدو أن كاف أصيب هو الآخر بجروح بالغة ما أدت الى وفاته لاحقا. ويشار الى أن منفذ الهجوم هو محمود العقاد (24 عامامن سكان مدينة نابلس.