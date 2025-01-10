تحثيث رسمي: الجيش الإسرائيلي يقر بقتل مدنيين اثنين عن طريق الخطأ في كيبوتس نحال عوز يوم 7 أكتوبر 2023

كشف الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، عن نتائج تحقيق مثير للقلق في مقتل اثنين من المدنيين في الهجوم الذي شنته حركة حماس على كيبوتس ناحال عوز. وذكرت التقارير أن "تومر وديكل عرابة قتلا بنيران قوات الجيش الإسرائيلي خلال اشتباكات عنيفة".

ويلقي التحقيق، الذي يقوده المقدم المتقاعد يارون سيتبون، الضوء على سلسلة الأحداث المأساوية صباح يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول، حيث اقتحم المهاجمون منزل عائلة عرابة، ما أدى إلى إصابة أحد أفرادها، وهو نوعام عليكيم. وأجبروا بعد ذلك تومر عرابة، تحت التهديد، على دعوة الجيران إلى مغادرة منازلهم، وتم بث المقطع مباشرة على الفيسبوك".

بعد أن نجح في الفرار من خاطفيه، أخطأ جنود إسرائيليون، الذين كانوا منخرطين في قتال عنيف لمدة ست ساعات، في اعتبار تومر عرابة هدفًا معاديًا. وذكر التقرير أن "هذا على الأرجح خطأ في تحديد الهوية أدى إلى الوفاة".

ولكن مصير ديكلا عرابة ليس أقل مأساوية. "اختطفت مع نعوم عليكيم وابنتيها إيلا ودفنة، وقُتلت في تبادل إطلاق نار استهدف سيارة الرهائن". وتشير التحقيقات إلى أن "الطلقات النارية جاءت على الأرجح من جانب القوات الإسرائيلية، التي حددت السيارة على أنها تابعة للمهاجمين". وتم تقاسم النتائج التفصيلية للتحقيق مع عائلات الضحايا، قبل عرضها على سكان الكيبوتس والجمهور.

ويأتي هذا الكشف في إطار التحقيق الأوسع في معركة نحال عوز، والذي لا يزال مستمرا. وتسلط هذه الأحداث الضوء على العواقب المأساوية للارتباك الذي ساد ذلك اليوم الدموي، عندما قاتلت قوات الأمن والاحتياط والمدنيون ضد التسلل الجماعي لمسلحي حماس.