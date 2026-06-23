إيران وعُمان تشكلان لجنة مشتركة لبحث ترتيبات مضيق هرمز

طهران أعلنت أن تفاصيل اللجنة وآليات عملها ستُكشف لاحقًا ضمن بيان مشترك، في ظل اهتمام متزايد بأمن الملاحة في مضيق هرمز.

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ناقلة نفط في مضيق هرمز، 12/03/2026
ناقلة نفط في مضيق هرمز، 12/03/2026AP Photo/Rafiq Maqbool

أعلن محمد باقر قاليباف أن إيران وسلطنة عُمان اتفقتا على تشكيل لجنة مشتركة لبحث الترتيبات المتعلقة بمضيق هرمز، في خطوة تأتي ضمن التحركات الإقليمية الرامية إلى تعزيز الاستقرار في الممر البحري الحيوي.

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وأوضح قاليباف أن تفاصيل عمل اللجنة وآلياتها سيتم الإعلان عنها لاحقًا من خلال بيان مشترك، دون الكشف عن مزيد من المعلومات بشأن طبيعة التفاهمات أو نطاق الملفات التي ستناقشها.

ويُعتبر مضيق هرمز أحد أهم الممرات البحرية الاستراتيجية في العالم، نظرًا لمرور جزء كبير من صادرات النفط والغاز العالمية عبره، ما يجعل أي ترتيبات أمنية أو سياسية مرتبطة به محط اهتمام إقليمي ودولي واسع.

وتأتي هذه الخطوة في ظل حراك دبلوماسي متواصل بشأن أمن الملاحة وتطورات الأوضاع الإقليمية خلال الفترة الأخيرة.

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