إيران وعُمان تشكلان لجنة مشتركة لبحث ترتيبات مضيق هرمز

أعلن محمد باقر قاليباف أن إيران وسلطنة عُمان اتفقتا على تشكيل لجنة مشتركة لبحث الترتيبات المتعلقة بمضيق هرمز، في خطوة تأتي ضمن التحركات الإقليمية الرامية إلى تعزيز الاستقرار في الممر البحري الحيوي.

وأوضح قاليباف أن تفاصيل عمل اللجنة وآلياتها سيتم الإعلان عنها لاحقًا من خلال بيان مشترك، دون الكشف عن مزيد من المعلومات بشأن طبيعة التفاهمات أو نطاق الملفات التي ستناقشها.

ويُعتبر مضيق هرمز أحد أهم الممرات البحرية الاستراتيجية في العالم، نظرًا لمرور جزء كبير من صادرات النفط والغاز العالمية عبره، ما يجعل أي ترتيبات أمنية أو سياسية مرتبطة به محط اهتمام إقليمي ودولي واسع.

وتأتي هذه الخطوة في ظل حراك دبلوماسي متواصل بشأن أمن الملاحة وتطورات الأوضاع الإقليمية خلال الفترة الأخيرة.