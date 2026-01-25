أحالت المحكمة المحامي شادي شويري، رئيس مجلس كفرياسيف السابق، للحبس المنزلي في مدينة الناصرة، عقب توقيفه أثناء مشاركته في مظاهرة احتجاجية ضد العنف والجريمة في المجتمع العربي. وتم توقيف ناشطة خلال نفس الحدث، وأُفرج عنها لاحقًا بشروط مقيدة.

جاء توقيف شويري خلال احتجاج نظم أمام مركز الشرطة في كفرياسيف، حيث كانت الفعالية تهدف للتنديد بالجرائم المتصاعدة والعنف المستشري في المجتمع العربي. وقد اعتبرت الجبهة الديمقراطية الاعتقالات جزءًا من سياسة لقمع الاحتجاجات الشعبية، مؤكدتين أن الشرطة تلاحق من يحارب الجرائم بدل محاربة الجريمة نفسها.

مجد دانيال

وفي سياق متصل، نفذ ناشطون من حراك "نقف معًا" وأسر ضحايا جرائم قتل في المجتمع العربي إغلاقًا مفاجئًا لشارع أيالون المركزي في تل أبيب صباح الأحد، احتجاجًا على الإهمال الرسمي في مكافحة العنف. ورفع المتظاهرون شعارات منددة بالسياسة الرسمية ضد المجتمع العربي، قبل أن تتدخل الشرطة لتفريق المتظاهرين وتوقيف عدد منهم مؤقتًا، ومن بينهم والد أحد الضحايا ومدير الحراك.

كما شهدت مدينة سخنين احتجاجات واسعة تضمنت سلسلة بشرية وحمل فوانيس، وفي سياق متصل قتل جمال مزاوي (37 عامًا) أمس في مدينة الناصرة، وهو الضحية الحادية والعشرون منذ بداية العام في المجتمع العربي.

الاحتجاجات والتحركات الشعبية تأتي في ظل تزايد الجرائم والعنف في المجتمع العربي، وتصاعد المطالب بتدخل الدولة لتوفير الحماية والأمن للمواطنين.