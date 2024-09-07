أردوغان:"علينا تشكيل تحالف بين الدول الإسلامية لمواجهة التهديد المتزايد الذي تمثله إسرائيل"

دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت إلى "تشكيل تحالف بين الدول الإسلامية لمواجهة ما وصفه بـ"التهديد المتزايد الذي تمثله إسرائيل". وهو ما يمثل، تصعيدا جديدا في خطاب أردوغان المناهض لإسرائيل منذ بدء الصراع في غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأأول المنصرم.

وقال أردوغان إن “الإجراء الوحيد الذي سيوقف الغطرسة الإسرائيلية والنهب الإسرائيلي وإرهاب الدولة الإسرائيلي هو تحالف الدول الإسلامية”، وبرر أردوغان هذه الدعوة من خلال الإشارة إلى مقتل ناشطة الأمريكية التركية عائشة نور أزغي أيغي في مجال حقوق الإنسان خلال مظاهرة بالقرب من نابلس، وهو الحادث الذي وعد الجيش الإسرائيلي بالتحقيق فيه وأدانته واشنطن بشدة.

وفي السياق كشف اردوغان أن بلاده اتخذت بالفعل خطوات في هذا الاتجاه، لا سيما من خلال تحسين علاقاتها مع مصر وسوريا. وبحسب أردوغان، فإن هذه التقاربات تهدف إلى "خلق خط تضامن في مواجهة تهديد التوسع المتزايد من إسرائيل، التي يتهمها أيضًا بتهديد لبنان وسوريا. منذ هجوم حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول المنصرم والرد الإسرائيلي في غزة.

جاء تصريحات أردوغان في كلمة ألقاها، اليوم السبت، خلال النسخة الـ 21 من مؤتمر طلاب مدارس الأئمة والخطباء بولاية قوجا إيلي، شمال غربي تركيا.

من ناحية أخرى، أفاد الرئيس أردوغان بأن المرحلة الجديدة التي أطلقتها تركيا في علاقاتها مع مصر ستكون لصالح غزة وفلسطين. وأضاف أن "إسرائيل ترتكب الآن إبادة جماعية في الضفة الغربية أيضا بعد قطاع غزة، في محاولة منها لاحتلال تلك المناطق"

وحذر اردغوان من أن "إسرائيل لن تتوقف في غزة، بل ستحتل رام الله أيضا إن استمرت بهذا الشكل، وستضع مناطق أخرى نصب عينيها إلى أن يأتي الدور على دول أخرى في المنطقة مثل لبنان وسوريا".وأردف: "سيطمعون في أراضي وطننا بين (نهري) دجلة والفرات، ويعلنون صراحة من خلال الخرائط التي يلتقطون الصور أمامها، أنهم لن يكتفوا بغزة".