محلل إسرائيلي : "إسرائيل تفضل الشرع على إيران وعليها تجاوز ماضيه الإرهابي"

على خلفية التطورات الأخيرة في المنطقة ورفع الولايات المتحدة العقوبات عن سوريا، قال محلل شؤون الشرق الأوسط شاؤول يناي إن "إسرائيل تفضل الرئيس السوري أحمد الشرع على ايران وعليها تجاوز ماضيه الإرهابي وتطوير استراتيجية جديدة". لمتابعة تصريحاته كاملة في الفيديو المرفق

وصرح يناي خلال مشاركته في برنامج "هذا المساء" الذي تقدمه لورين وهبي أنه "لا يمكن مواجهة الجميع والقول أن الشرع إرهابي سابق، صحيح أنه كان إرهابي، لكنه لا يختبر على ماضيه ، اليوم بات يلتقي قادة العالم ويحصل على الشرعية ، يجب على إسرائيل أن تتابعه وجمع المعلومات عنه كي لا يغير موقفه، لكنه في السنوات القادمة سيركز على إعادة إعمار سوريا، إن لم يقم بهذا لن يبقى في الحكم" وشدد يناي على أن "إسرائيل بحاجة إلى سوريا مستقرة، وفي حال تفكك سوريا ستدخل المنظمات الجهادية وستعود ايران مجددا، يجب على إسرائيل تطوير استراتيجية جديدة حيال الشرع"

رابط الحلقة كاملة: