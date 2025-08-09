رد شديد لحكومة الشرع على بيان قسد ومؤتمر الأقليات في الحسكة

قد يعجبك أيضًا -

انتقد مسؤول حكومي سوري بشدة مؤتمر الأقليات الذي عقدته القوات الكردية أمس (الجمعة) في شمال شرق سوريا، بمشاركة ممثلين عن مختلف الأقليات التي تقود خطًا متشددًا ضد الحكومة في دمشق.

صرح مسؤول حكومي لوكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) صباح اليوم بأنه عقب المؤتمر، الذي وصفه بأنه ضربة لجهود التفاوض الحالية، "لن نشارك في أي اجتماع متوقع في باريس، ولن نجلس على طاولة المفاوضات مع أي طرف يسعى إلى إحياء عهد النظام السابق".

في حين صرّح مسؤول حكومي سوري بوقت سابق لوكالة الأنباء التركية بأن هذا تصعيد خطير قد يؤثر أيضًا على المفاوضات بين حكومة دمشق والقوات الكردية. ووفقًا لهذا المسؤول، تدرس الحكومة السورية إمكانية إلغاء جولة المفاوضات المتوقعة في باريس بين الطرفين إذا لم يكن الأكراد جادين في تنفيذ الاتفاق الذي تم توقيعه بينهما في مارس/آذار.

أفادت مصادر مقربة من القوات الكردية في سوريا لموقع "هير نيوز" أن القوات في شمال شرق البلاد في حالة تأهب قصوى عقب الاشتباكات بين قوات النظام والدروز في السويداء.وتأتي مخاوف الأكراد من الخلافات الكبيرة مع حكومة دمشق بشأن اندماجهم في الدولة السورية.