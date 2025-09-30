اصابة إسرائيليين أحدهما حالته خطيرة في عملية دهس قرب بيت لحم

أصيب إسرائيليان اليوم (الثلاثاء) في هجوم وقع عند مفترق الخضر على الطريق السريع رقم 60 قرب بيت لحم في الضفة الغربية. وُصفت حالة أحدهما، البالغ من العمر حوالي 18 عامًا، بأنها متوسطة حتى خطيرة، بينما وُصفت حالة الآخر بأنها خفيفة حتى متوسطة.

ووفقًا للتقديرات الأولية، الحديث يدور عن هجوم دهس والذي رد عليه جنود إسرائيليين ومدني بإطلاق النار عليهما، ما أدى إلى تحييد المنفذ. وتُجري قوات جيش الدفاع الإسرائيلي عمليات تفتيش في المنطقة، ويجري التحقيق في شكوك حول فرار منفذ آخر من السيارة.

وعلى صعيد متصل، قتل الرقيب عنبار إبراهام البالغ 20 عاما، متأثرا جراء إصابته الخطيرة في حادث دهس عند مفترق جيت قرب قلقيلية، حيث أطلقت قوات الجيش الإسرائيلي التي تواجدت في موقع الحدث على السيارة المهاجمة وحيدت المنفذ. ويبدو أن أبراهام أصيب أيضًا بنيران قوات الجيش الإسرائيلي التي حيّدت المنفذ.