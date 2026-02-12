إيران تطلق سراح يهوديين بعد تدخلات مجتمعية.. والثالث لا يزال محتجزاً

أفادت مصادر إعلامية عن إطلاق سراح يهوديين من طهران وشيراز، بعد اعتقالهما على خلفية الاشتباه بمشاركتهما في احتجاجات ضد النظام الإيراني. وجاء الإفراج بعد جهود بذلتها قيادات المجتمع اليهودي في إيران لدى السلطات المحلية.

في المقابل، لا يزال يهودي ثالث محتجزاً، وتعمل القيادات اليهودية على ضمان إطلاق سراحه في أقرب وقت ممكن.

وفي سياق متصل، شارك أعضاء المجتمع اليهودي في مراسم الذكرى السنوية للثورة الإسلامية، بحضور ممثل اليهود في البرلمان الإيراني وبعض كبار الحاخامات، مؤكدين دعمهم للنظام الإيراني ولحماية حقوق الأقليات الدينية، ومشيرين إلى دور هذا الدعم في تعزيز الروح المعنوية داخل المجتمع.