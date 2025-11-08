الصفقة العسكرية التركية التي يمكن أن تغير موازين القوى

أكد خورخي تامريت دجنرادت، المدير التنفيذي لمشروع يوروفايتر تايفون، أن طلبية الطائرات من تركيا قد تتضاعف في المستقبل، وربما تُحدث موجة جديدة من العقود لشراء مقاتلات اوروبية. وجاءت تصريحات دجنرادت في مقابلة مع موقع Breaking Defense خلال مؤتمر International Fighter في روما.

وأشار دجنرادت إلى أن تركيا طلبت في المرحلة الأولى 20 طائرة من طراز يوروفايتر، بقيمة 10.7 مليار دولار، لكن العدد قد يرتفع لاحقًا. وقال: "نبدأ بـ20 طائرة، لكن من الممكن أن يزيد العدد. ربما يكون هذا بمثابة إشارة لباقي الدول". وأضاف أن الصفقة قد تُحدث "تأثيرا لإحياء" في المفاوضات مع دول أخرى.

كما أشار المدير التنفيذي إلى أن المشروع يتوقع تقدمًا في صفقات تصدير أخرى مع السعودية وقطر والبرتغال والنمسا، وكذلك مع بولندا، مشيرًا إلى أن حجم الصفقات المحتملة قد يصل إلى 134 طائرة إضافية.

وفي إطار التعاون بين بريطانيا وتركيا، تم توقيع اتفاق خلال معرض الصناعات الدفاعية الدولي، قد يؤدي إلى مضاعفة الطلب التركي ليصل إلى 40 طائرة إجمالًا. وإذا نجحت الصفقات الأخرى، فقد يتجاوز عدد الطائرات المشتراة من دول التصدير عدد الطلبات من الدول الأربع المشاركة في المشروع (ألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وبريطانيا).

وأوضح دجنرادت أن المشروع يخطط لزيادة الإنتاج إلى 30 طائرة سنويًا بدءًا من عام 2028، وهو أكثر من ضعف الإنتاج الحالي. حاليًا، يبلغ إجمالي الطلبيات 157 طائرة، مع هدف واضح لتوقيع عقود لشراء 150–200 طائرة جديدة، وهو هدف وصفه بأنه "مخطط بدقة وليس مجرد حلم".