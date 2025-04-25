تقرير: الولايات المتحدة مستعدة لتقديم حزمة أسلحة ضخمة للسعودية

قالت ستة مصادر مطلعة لرويترز إن الولايات المتحدة مستعدة لتقديم حزمة أسلحة للسعودية تتجاوز قيمتها 100 مليار دولار، مضيفة أن العرض من المقرر الإعلان عنه خلال زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمملكة في مايو /أيار.

وبحسب التقرير، تأتي الحزمة المقترحة بعد أن حاولت إدارة الرئيس السابق جو بايدن دون جدوى التوصل إلى اتفاق دفاعي مع الرياض كجزء من اتفاق أوسع نطاقا ينص على تطبيع المملكة العربية السعودية للعلاقات مع إسرائيل

ولم يستجب البيت الأبيض والمكتب الإعلامي للحكومة السعودية على الفور لطلبات التعليق.

صرح مسؤول دفاعي أمريكي قائلاً: "علاقتنا الدفاعية مع المملكة العربية السعودية أقوى من أي وقت مضى في ظل قيادة الرئيس ترامب. ويظل الحفاظ على تعاوننا الأمني عنصرًا مهمًا في هذه الشراكة، وسنواصل العمل مع المملكة العربية السعودية لتلبية احتياجاتها الدفاعية".

ولم يرد البيت الأبيض والمكتب الإعلامي للحكومة السعودية على الفور لطلبات التعليق.