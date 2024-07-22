إحباط عملية اختطاف لخلية في منطقة أريحا، وهذه تفاصيلها

أعلن جهاز الأمن العام والشرطة الإسرائيلية في بيان مشترك عن اعتقال فلسطينيين (19 عاما) و(20 عاما) من سكان مخيم عقبة جبر للاجئين الفلسطينيين قرب أريحا، للاشتباه بتشكيل خلية مسلحة بهدف تنفيذ عمليات ضد الجيش الإسرائيلي والمواطنين الإسرائيليين.

🎥: المتحدث باسم الشاباك

وكشف التحقيق الذي أجراه الشاباك أن الاثنين شكلا خليه، واشتريا أسلحة، وقاما بتجنيد آخرين، وخططا أيضًا لهجوم يتم في إطاره اختطاف إسرائيليين وإطلاق النار وهجمات بالقنابل ضد قوات الجيش الإسرائيلي. كما كشفت التحقيقات أن الخلية قامت بحفر حفرة خططوا لإخفاء المختطفين فيها. وكانت فتحة الحفرة مخفية وتقع بالقرب من منزل أحد عناصر الخلية.

وفي إطار التحقيق تم ضبط سلاح من نوع "كارلو" وشاحن وسترة وأجهزة راديو وزياً عسكرياً والتي كانت بحوزة الخلية. واعتقلت قوات الأمن الفلسطينية عضوا آخر في الخلية. وفي الأسبوع الماضي، تم تقديم لوائح اتهام إلى المحكمة العسكرية، حيث اتُهم المشتبه بهم بارتكاب جرائم أمنية خطيرة، بما في ذلك جرائم لتنفيذ عمليات إطلاق نار على شخص، والتحضير لاختطاف في إطار مجموعة، والانتماء إلى منظمة معادية ودعمها، وغيرها.