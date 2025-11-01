"تشات جي بي تي يساعد صبي يعاني التوحد على التواصل مع داعش وحماس"

أعلنت الشرطة الإسرائيلية، الجمعة، عن اعتقال فتى يبلغ من العمر 14 عاماً من مدينة يافا، بتهمة التواصل مع تنظيمي "داعش" و"حماس" وتنفيذ مهام لصالحهما، من بينها تصوير مواقع حساسة داخل إسرائيل ومحاولة تصنيع عبوات ناسفة، وذلك بعد تحقيق سري أجرته وحدة التحقيقات المركزية في شرطة تل أبيب وسط إسرائيل بالتعاون مع جهاز الأمن العام (الشاباك).

ووفق بيان الشرطة، جرى توقيف الفتى في 17 أكتوبر\أيلول الماضي في مدينة رام الله، حيث تمتلك عائلته منزلاً هناك، للاشتباه بانخراطه في أنشطة إرهابية وارتباطه بجهات معادية.

من جانبها ، نقلت صحيفة معاريف عن مصدر في الشرطة قوله إن الفتى يعاني التوحد، وقد تعلّم اللغات بمفرده، واستخدم برنامج المحادثة "ChatGPT" لتعلّم طرق تصنيع المتفجرات، كما شاهد مقاطع فيديو نشرتها "حماس" حول كيفية إعداد العبوات الناسفة، ومن خلالها تواصل مع عناصر من "داعش" و"حماس" وشاركهم صوراً ومقاطع فيديو لمبانٍ ومواقع يُعتقد أنها تابعة لقوات الأمن الإسرائيلية.

وأضاف المصدر أن التحقيقات أظهرت أن الفتى عبّر عن رغبته في تنفيذ عملية انتحارية داخل إسرائيل، وأنه كان يعتبر نفسه "شهيداً محتملاً"، فيما عثرت الشرطة على أدلة رقمية في هاتفه المحمول تدعم الشبهات الموجهة إليه.

وقدمت النيابة العامة الجمعة إعلان نية لتقديم لائحة اتهام رسمية ضد الفتى خلال الأيام المقبلة، تتضمن تهم "الانضمام إلى تنظيم إرهابي والتخطيط لتنفيذ عمليات ضد أهداف إسرائيلية".