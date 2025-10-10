ما هو البند الذي أصرت إسرائيل على تضمينه في اتفاق وقف اطلاق النار في غزة؟

أكد المراسل العسكري، ينون شالوم ياث لـ i24NEWS، اليوم الجمعة، على أنه"خلال المفاوضات، على عدم دخول أي بضائع مخصصة لإعادة إعمار غزة إلى القطاع حتى عودة آخر المختطفين"، وبموجب الاتفاق الموقّع، ستدخل المساعدات الإنسانية وفقًا للخطة الموضوعة في يناير/ كانون الثاني المنصرم ، مقابل إطلاق سراح جميع المختطفين.

هذا يعني أن حوالي 600 شاحنة مساعدات ستنقل أسبوعيًا الغذاء والمعدات الأساسية إلى القطاع لضمان استقرار الوضع الغذائي، إلى جانب غاز الطهي والوقود المخصص للمستشفيات والبنية التحتية الأساسية.

وخلال المناقشات، رفضت إسرائيل بشدة محاولات إدخال مواد البناء والإسمنت والجرارات والمواد ثنائية الاستخدام في المرحلة الأولى، وأوضحت: "لن تدخل أي معدات لإعادة الإعمار إلى غزة حتى عودة آخر المختطفين".

خلف الكواليس، تم استدعاء منسق أعمال الحكومة في المناطق، اللواء راسان عليان، إلى قمة في شرم الشيخ هذا الأسبوع من أجل تثبيت البند المعني في الاتفاق، وتقديم عرض للشركاء مفاده أن الوضع الإنساني في قطاع غزة يسمح بتنفيذ المرحلة الأولى - حتى استكمال إطلاق سراح المختطفين، الأحياء والأموات.