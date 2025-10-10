ما هو البند الذي أصرت إسرائيل على تضمينه في اتفاق وقف اطلاق النار في غزة؟

هذا يعني أن حوالي 600 شاحنة مساعدات ستنقل أسبوعيًا الغذاء والمعدات الأساسية إلى القطاع لضمان استقرار الوضع الغذائي، إلى جانب غاز الطهي والوقود المخصص للمستشفيات والبنية التحتية الأساسية.

شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية قرب معبر كرم أبو سالم إلى قطاع غزة، 29/05/2025
شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية قرب معبر كرم أبو سالم إلى قطاع غزة، 29/05/2025Flash90

أكد المراسل العسكري، ينون شالوم ياث لـ i24NEWS، اليوم الجمعة، على أنه"خلال المفاوضات، على عدم دخول أي بضائع مخصصة لإعادة إعمار غزة إلى القطاع حتى عودة آخر المختطفين"، وبموجب الاتفاق الموقّع، ستدخل المساعدات الإنسانية وفقًا للخطة الموضوعة في يناير/ كانون الثاني المنصرم ، مقابل إطلاق سراح جميع المختطفين.

القصف الإسرائيلي في قطاع غزة متواصل رغم الإتفاق

رغم كل العراقيل.. خطة ترامب للسلام في الشرق الأوسط سيتم تنفيذها"

وخلال المناقشات، رفضت إسرائيل بشدة محاولات إدخال مواد البناء والإسمنت والجرارات والمواد ثنائية الاستخدام في المرحلة الأولى، وأوضحت: "لن تدخل أي معدات لإعادة الإعمار إلى غزة حتى عودة آخر المختطفين".

خلف الكواليس، تم استدعاء منسق أعمال الحكومة في المناطق، اللواء راسان عليان، إلى قمة في شرم الشيخ هذا الأسبوع من أجل تثبيت البند المعني في الاتفاق، وتقديم عرض للشركاء مفاده أن الوضع الإنساني في قطاع غزة يسمح بتنفيذ المرحلة الأولى - حتى استكمال إطلاق سراح المختطفين، الأحياء والأموات.

