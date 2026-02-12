"خمسة قتلى خلال ساعات":تصعيد غير مسبوق بجرائم القتل بالمجتمع العربي في إسرائيل

قُتل خمسة رجال خلال أقل من يوم واحد، أربعة منهم بالرصاص ليل الخميس في حوادث إطلاق نار وقعت في مواقع مختلفة. وارتفع بذلك عدد ضحايا العنف في المجتمع العربي منذ بداية العام إلى 45 قتيلًا، مقارنة بنحو 31 في الفترة ذاتها من العام الماضي.

وفي التفاصيل، قُتل رجل (42 عامًا) في قرية يركا، وشاب (22 عامًا) عُثر عليه مصابًا بالرصاص داخل مركبة في رهط، وهو نجل رئيس بلدية سابق. كما قُتل رجل في الخمسينيات من عمره في اللد، وشاب في العشرينيات في شقيب السلام، إضافة إلى إعلان وفاة رجل (30 عامًا) متأثرًا بإصابته بالرصاص في بلدة الفريديس.

والد الضحية في رهط، عطا أبو مديغم، قال في مقابلة إذاعية إن الشرطة لم تتخذ إجراءات كافية رغم علمها بوجود خطر على حياة ابنه، الذي نجا قبل أربعة أشهر من محاولة اغتيال. وأضاف: "نحن نعلم من أطلق النار، ونطالب الشرطة بأن تفعل كل ما بوسعها لضمان محاسبة المسؤولين".

من جهته، وصف المفتش العام للشرطة داني ليفي الوضع بأنه "حالة طوارئ وطنية"، مؤكدًا أن مكافحة منظمات الجريمة تتطلب معالجة شاملة بمشاركة جميع الوزارات والجهات المعنية، بما في ذلك تعزيز أدوات إنفاذ القانون وتسريع الإجراءات القضائية.

وتشهد البلدات العربية تصاعدًا مقلقًا في جرائم القتل وإطلاق النار، وسط مطالبات متكررة بتكثيف الجهود الحكومية لمعالجة جذور العنف وتعزيز الأمن الشخصي للسكان.