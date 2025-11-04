تقرير: تصريح ترامب حول مروان البرغوثي يربك السلطة الفلسطينية

بعد أقل من أسبوع على مؤتمر شرم الشيخ للسلام، فاجأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأوساط السياسية بإعلانه نيّته مطالبة إسرائيل بالإفراج عن القيادي الفلسطيني مروان البرغوثي، في خطوةٍ أثارت جدلًا واسعًا على المستويين الفلسطيني والدولي.

تصريحات ترامب، التي قال فيها إنه “يحبّ الرئيس محمود عباس لكنه يعتقد أن الشعب الفلسطيني يحتاج إلى قائد جديد”، وُصفت بحسب تقرير صحيفة "رأي اليوم" بأنها ضربة مباشرة للسلطة الفلسطينية ولقيادات في حركة فتح تخشى من عودة البرغوثي إلى المشهد السياسي.

مصادر فتحاوية أكدت بحسب التقرير أن تصريحات ترامب أربكت الصفوف الداخلية للحركة، وأحدثت نقاشات حادة بين قياداتها حول مدى جدية واشنطن في هذا التوجّه، وسط مخاوف من أن تؤدي أي خطوة في هذا الاتجاه إلى إعادة خلط الأوراق داخل الساحة الفلسطينية.

في موازاة ذلك، شهدت الأيام التي تلت التصريحات تحركات دبلوماسية مكثّفة؛ إذ شوهد حسين الشيخ، نائب رئيس السلطة، في العاصمة عمّان برفقة رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير، ثم مع وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي ومدير المخابرات الفلسطينية ماجد فرج، قبل انتقالهما إلى القاهرة.

وفي القاهرة، عُقد لقاء غير مسبوق بين الشيخ وفرج من جهة، ووفد من حركة حماس برئاسة خليل الحية من جهة أخرى، برعاية مصرية – أمريكية مشتركة، لمناقشة ترتيبات المرحلة المقبلة في غزة، بما في ذلك تشكيل هيئة تكنوقراط لإدارة القطاع.

وبينما ترفض حركة فتح الرسمية الانخراط في الحوارات الفصائلية الجارية بشأن غزة، يؤكد مراقبون أن تلميح ترامب بشأن البرغوثي قد يكون مقدّمة لتحوّل أكبر في السياسة الأمريكية تجاه الملف الفلسطيني، رغم أنه لم يتخذ أي خطوة تنفيذية حتى الآن ولم يعلن التراجع عن الفكرة.

أحد قيادات فتح علّق لـ«رأي اليوم» بالقول: “الأجواء تكهربت بالكامل… الكل يسأل الآن: هل ترامب جاد فعلًا؟ لأن هذا الإعلان وحده كفيل بتغيير قواعد اللعبة.”