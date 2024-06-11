قمة البحر الميت: دعوات لإدخال المساعدات ووقف إطلاق النار وواشنطن تقدم 400 مليون دولار لغزة

أعلن وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن خلال مشاركته في "قمة عربية مصغره" في الأردن أن الولايات المتحدة ستقدم إلى الفلسطينيين حزمة من المساعدات بقيمة 400 مليون دولار، ودعت "قمة الاستجابة الإنسانية الطارئة لغزة" اليوم بمنطقة البحر الميت الى "عدم تسييس المساعدات الإنسانية وإزالة العراقيل أمام ايصالها لسكان غزة".

Alaa Al Sukhni/Pool Photo via AP

وقال بلينكن إن "إسرائيل اتخذت خطوات هامة لفتح معابر إضافية لقطاع غزة، بهدف التغلب على العوائق بنقل المساعدات- ولكن يمكن ويجب عليها القيام بذلك". وأضاف بلينكن "أنه يتعين على إسرائيل اتخاذ خطوات إضافية لتقليل عدد الضحايا المدنيين في غزة".

وعقدت القمة بدعوة من العاهل الأردني عبد الله الثاني والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس. وشارك في القمة التي استمرت يوما واحدا قادة دول ورؤساء حكومات ورؤساء منظمات إنسانية وإغاثية دولية.

العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني قال في كلمته إن "عملية إيصال المساعدات الإنسانية لغزة لا يمكن أن تنتظر وقف إطلاق النار أو الخضوع لأجندة سياسية" وتابع أنه "لايمكن الانتظار شهور للسماح بإدخال المساعدات ويجب العمل بصورة فورية على إدخالها".

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي دعا في كلمته الدول الى إلزام إسرائيل بالتوقف عما اعتبره "استخدام الجوع سلاحا" و"إزالة العراقيل أمام إيصال المساعدات الإنسانية الى قطاع غزة من كافة المعابر وتأمين الظروف اللازمة لتسليم وتوزيع هذه المساعدات إلى أبناء القطاع في كافة مناطقه".

في حين حمل الرئيس الفلسطيني محمود عباس مجلس الأمن والمجتمع الدولي مسؤولية "الضغط على إسرائيل لفتح جميع المعابر البرية المؤدية الى قطاع غزة وتسليمها للحكومة الجديدة لإدخال جميع المواد الإغاثية والطبية ومستلزمات وتجهيزات الإيواء".وأضاف عباس: "وفوق كل ذلك وقبله، لابد من مواصلة بذل الجهود لوقف إطلاق النار بشكل فوري ودائم، وانسحاب جميع القوات الإسرائيلية من قطاع غزة، لفتح المجال لقيام دولة فلسطين واستلامها مهامها كاملة".