الحرس الثوري: إيران اعتقلت 12 شخصا للاشتباه في "تعاونهم" مع إسرائيل

أعلن الحرس الثوري الإيراني، الأحد عن اعتقال 12 شخصا مشتبهين "لكونهم نشطاء يتعاونون مع إسرائيل ويخططون لأعمال ضد أمن إيران".

في الرسالة التي نشرت، كتب: "بما أن النظام الصهيوني والمدعومين من الغرب، وخاصة الولايات المتحدة، لم ينجحوا في أهدافهم الشريرة ضد سكان غزة ولبنان، فإنهم يطلبون الآن نشر الأزمة في إيران من خلال سلسلة من الأعمال المخطط لها ضد أمن بلادنا."

أضافت قوات الحراسة أن 12 عضوًا في الشبكة تم اعتقالهم في ستة أقاليم إيرانية مختلفة، ولكنهم لم يذكروا متى.