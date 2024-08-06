حماس تختار يحيى السنوار رئيسا للمكتب السياسي خلفا لإسماعيل هنية

أعلنت حركة حماس رسميا تعيين يحيى السنوار رئيسا للمكتب السياسي للحركة، خلفا لإسماعيل هنية، والذي اغتيل قبل نحو أسبوع في طهران.

ويشار إلى أن حركة حماس أعلنت السبت عن بدء إجراءات عملية تشاور واسعة بمؤسساتها القيادية لاختيار رئيس جديد للمكتب السياسي للحركة بعد اغتيال هنية.

ووفقا للنظام الأساسي للحركة، فإن أعضاء مجلس الشورى المركزي الذي يضم نحو 50 عضوا، من بينهم أعضاء المكتب السياسي المركزي للحركة، هم من يختارون وينتخبون الرئيس.